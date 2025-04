El Día del Ejército data de mucho antes

El Día del Ejército Mexicano es una celebración enmarcada en un contexto de interpretación errónea en la historia, se comienza a celebrar con el “XXII Congreso Constitucional Libre, Independiente y Soberano del Estado de Coahuila” que, por decreto del 19 de febrero de 1913, desconoció al General Victoriano Huerta y dio facultades a Venustiano Carranza, Gobernador del Estado, para crear una fuerza armada y restablecer el orden constitucional, sin embargo, la historia de ejércitos mexicanos a remembrar data desde mucho antes.

Por ejemplo, el Ejército de caballeros águila y jaguar; una casta de soldados entrenados física, mental y espiritualmente para luchar por amor a los de atrás y no por odio al de enfrente, comandados por Cuahutemotzin, defendieron el espíritu de México durante la Guerra de Conquista. De esta lucha salvamos nuestro mantra sagrado Me-shi-co y nuestro símbolo, también sagrado, el águila que devora a la serpiente sobre un nopal, representando al espíritu que doma a la materia, postrado sobre el árbol de la eternidad.

La Guerra de Independencia también congregó a un cuantioso grupo de individuos patrióticos que, con los ideales de Generales como José María Morelos o Vicente Guerrero, condujeron a México a una nueva era. La capacidad estratégica de Morelos fascinaba a los líderes de los ejércitos de todo el mundo, tanto que Napoleón Bonaparte llegó a afirmar “que de haber tenido a 5 generales como Morelos bajo su mando, habría conquistado todo el mundo”. Aunque, estoy seguro que de haber tenido derecho de réplica Morelos, habría respondido que, “con 5 generales como Napoleón bajo su mando, habría liberado a todo el mundo”, y es que él sabía que la máxima conquista es la libertad de espíritu.

Años después, no se podría imaginar a América como la conocemos hoy en día, si no fuera por los Niños Héroes que combatieron al Ejército norteamericano que avanzaba bajo la consigna de la Doctrina Monroe, “América para los americanos”, lo que implicaba la expansión de Estados Unidos desde Alaska hasta la Patagonia, con la agravante de que los norteamericanos habían corrompido al gobierno, pero no así a los cadetes, cuya guerra florida significó el despertar de toda la Nación para que participara en la defensa, y aunque esta guerra tuvo importantes pérdidas para México, se salvó (como afirman varios historiadores sudamericanos) a lo que hoy conocemos como Latinoamérica.

Y como no sentir que el pecho se me inflame al hablar del Ejército Mexicano cuando pienso en cómo vencieron al Ejército francés, que en su momento era considerado el más poderoso del mundo y quienes se vieron frenados por el Ejército que comandaba Ignacio Zaragoza, consagrándose en la historia como destacados héroes en la Batalla del 5 de mayo, participando como milicianos indígenas y campesinos provenientes de la Sierra de Puebla de Xochiapulco, Zacapoaxtla y la tres veces heroica Tétela de Ocampo; de hecho, cada que cantamos nuestro Himno Nacional y pronunciamos el estribillo: “Más si osare un extraño enemigo / Profanar con su planta tu suelo, / Piensa ¡oh Patria querida! Que el cielo / Un soldado en cada hijo te dio”, viene a mi corazón la bravía de esos guerreros.

Y finalmente mencionar a don Felipe Ángeles, el General famoso por educar y cultivar las mentes y el espíritu de los soldados, además de ser uno de los mejores estrategas militares en la historia de todos los tiempos y que gracias a su genialidad la División del Norte y Pacho Villa lograron tan importantes victorias.

¿Acaso ninguno de los anteriores era ejército mexicano? Por supuesto que sí, sirvan estas líneas para remembrar a los soldados, generales, capitanes y guerreros que a lo largo de la historia nos han dado patria, soberanía, dignidad y libertad.

