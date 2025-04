Europa: los otros populismos

Entre el 6 y el 9 de junio, los ciudadanos de los 27 países de la Unión Europea eligieron a los nuevos miembros del Parlamento Europeo, y los resultados han alarmado a muchos. En parte es porque en los dos países más grandes hubo un avance notable de la extrema derecha; en parte porque, salvo excepciones, los partidos tradicionales han sufrido un varapalo y aparecen nuevos tipos exitosos de política populista.

Hay que decir, de entrada, que el Parlamento Europeo no tiene tanta capacidad de decisión; el sistema de la alianza está dominado por los burócratas que administran los grandes acuerdos. Los electores suelen estar conscientes de ello y, por lo tanto, escasea el llamado “voto útil”. En ese sentido, los resultados de estas elecciones sirven más para decirnos nos dicen más acerca de cómo piensan los europeos y menos sobre posibles resultados en próximas elecciones nacionales, donde cuentan otros factores.

Los datos señalan cuatro cosas a nivel agregado. Un desplome de liberales y verdes. Un avance del centro-derecha y la ultraderecha. Un estancamiento de las fuerzas socialdemócratas y de izquierda. La irrupción de partidos y personajes difícilmente clasificables, que obedecen por lo general a la lógica del populismo.

Los datos a nivel agregado esconden que hubo resultados muy diversos, según el país. Demos un vistazo a algunos.

En general, los partidos socialdemócratas aguantaron la oleada de la derecha, pero hay una excepción importantísima: Alemania. Ahí, el SPD, partido del todavía canciller, quedó en tercer lugar, con 14% del voto, dos puntos porcentuales debajo de Alternativa para Alemania (Afd), formación de ultraderecha nacionalista, anti-inmigrantes y euroescéptica. Las elecciones fueron ganadas por los democristianos, el partido que lideró Angela Merkel.

Lo más notable es que, si ponemos la votación en un mapa, los democristianos ganan en lo que fue la Alemania Occidental, y AfD lo hace en la antigua Alemania Oriental. Los pocos puntos rojos (del SPD) están en las grandes ciudades, Berlín incluida. Hay quien dice que esto se debe a que en la RDA nunca hubo desnazificación.

Quien tal vez ayude a explicar esta duda es un extraño partido nuevo: Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, por sus siglas en alemán). Sahra Wagenknecht es la líder carismática de la agrupación, que obtuvo 6% del voto. BSW fue el tercer partido más votado en Alemania oriental, por encima de los socialdemócratas. Es una escisión de La Izquierda, harta de dos cosas: la parte progresiva de la agenda (ecologismo, derechos de la comunidad LGBTIQ+, apertura a los inmigrantes), pero insistente en la parte social (igualdad económica, mejores salarios). Durante años La Izquierda dominó en el este alemán, dando la impresión de que había un ala progresista en esa zona: lo que en realidad había era una nostalgia del viejo régimen autoritario, satélite de la Unión Soviética.

En Francia, hubo una victoria amplia de la coalición de ultraderecha liderada por el partido de Marine Le Pen y un desplome catastrófico de la alianza macronista, que apenas superó a la coalición socialdemócrata, que tuvo resultados respetables respecto al pasado inmediato. Tampoco le fue mal a la izquierda radical y populista de Melenchon, que obtuvo el cuarto lugar con 10%, mientras que el centro-derecha tradicional se vio reducido a la mínima expresión.

Ante los resultados, Macron decidió llamar a elecciones anticipadas. Parece ilógico después del batacazo. No lo es. Es posible que Le Pen y aliados de derecha, aún con la previsible defección de gaullistas hacia ellos, no alcancen la mayoría absoluta. En la miriada de partidos franceses, alcanzaron entre todos 44% de la votación en las elecciones europeas. Macron supone que, con distintas proporciones de los dos bloques, la próxima Asamblea Nacional no será tan diferente de la actual.

En Italia, lo que hubo esencialmente fue un reacomodo de los votos dentro de la coalición de derecha gobernante: Fratelli d’Italia, el partido de la canciller Meloni, crece a costas, sobre todo, de la Liga, que es rebasada también por Forza Italia. Gana los nacionalistas, pierden los regionalistas. En tanto, el socialdemócrata PD, escorándose a su izquierda, gana dos diputados y también le va bien a la Alianza Verde-Izquierda. Los perdedores son el viejo populismo del Movimiento 5 Estrellas y los partidos centristas y liberales.

Los patrones de la votación en España fueron claros: avance de la derecha, pero más del PP que de Vox; el PSOE que aguanta y la izquierda radical que sufre una devastadora derrota (en particular, Podemos). La novedad, que un nuevo partido populista de derecha, Se Acabó la Fiesta, guiado por Alvise Pérez, un activista de redes sociales, logró tres diputaciones. Ese partido se dice antisistema y anticorrupción, y se maneja sobre todo en la red, a través de la desinformación y las posverdades en su lucha contra “el Estado profundo”.

Hablando de redes, termino con un país pequeño, pero con una anécdota significativa. En Chipre, Phidias, un youtuber de 24 años, obtuvo 19% del voto y su escaño en el parlamento. Admite no tener claridad ideológica, que nunca antes había votado, que sabe poco de política y menos de la Unión Europea, pero que “ya no soportaba que los nerds de Bruselas sean los que mandan”. Obtuvo 40% del voto de los jóvenes chipriotas.

Ciclo cumplido

A partir del pasado domingo, dejé de ser Director Editorial de La Crónica de Hoy.

Se trata de una decisión personal, tomada hace un año y platicada hace meses con los directivos del diario. Es un ciclo cumplido, que coincide con el del país.

Es momento de un recambio generacional, en consonancia con las transformaciones del periodismo en el mundo de hoy. También lo es de descanso para mí, porque el oficio más bonito del mundo es también una trituradora.

Junto conmigo, y por razones similares, dejaron el periódico dos de sus pilares en estos años: José Antonio Dávila, subdirector de edición y César Martínez, diseñador.

Agradezco la generosidad y apertura de don Jorge Kahwagi Gastine, el apoyo de mi amigo Rafael García Garza y a Fernando Marón Kahwagi. Agradezco a todos los colegas de Crónica que han contribuido a esta labor colectiva que es el periodismo.

A cargo de las labores editoriales queda Arturo Ramos Ortiz, en quien tengo total confianza.

La columna Empedrado seguirá todos los martes. Mil gracias.

fbaez@cronica.com.mx

Twitter: @franciscobaezr

