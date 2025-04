Lo que nos faltaba...

Antes de iniciar con el tema del día, si es que el espacio me lo tolera, permítaseme sumarme a la indignación social por el “sacrificio”, ayer miércoles, de una gallina en el edificio sede del Senado de la República. Lo anterior, con motivo de ¿celebrar?... ¿así?... ¿salvajemente eliminando una vida?… el Día de la Tierra, que se conmemora cada 22 de abril. Si yo hubiera querido acceder a ese lugar sin invitación, por supuesto que “la seguridad” no me lo hubiera permitido y menos aún llevando conmigo cualquier criatura. En cambio, a esa punta de infelices disfrazados de “indígenas tradicionales” sí se les dio libre paso al estar convocados por Adolfo Gómez Hernández, morenista oaxaqueño que cobra como legislador en ese recinto y que sin embargo, haciendo alusión a los “usos y costumbres”, se dio el lujo no sólo de infraccionar varias leyes locales y federales, más la Norma Oficial Mexicana de matanza humanitaria, sino la mismísima Constitución capitalina que obliga respeto a la vida e integridad de los animales no humanos, sin excepciones. El fulano también se pasó de largo por sobre el Código Penal capitalino y por ello, AnimaNaturalis en la figura de su Director en México, el abogado Arturo Berlanga, presentará hoy mismo las denuncias a que haya lugar, representándonos a cientos de ciudadanos y por su parte, Igualdad Animal nos convoca, asimismo para este jueves a las 11 horas, para acompañar su reclamo afuera del Senado, donde esta organización antiespecista ha hecho gran labor. Y es que lo acontecido simplemente es I-NA-CEP-TA-BLE y los responsables directos e indirectos deben pagar por ello, ya que además la torpeza con la que la fémina degolló al animal le provocó sufrimiento y agonía. Ahí está el video para quien lo dude o deduzca que estoy exagerando. ¡Punta de primitivos! ¡Todo el peso de la ley sobre ellos! El Senado salió con que se deslinda de los hechos, pero aquí, lo siento, pecó igual el que mató a la vaca como el que le amarró la pata. Por eso y más, ¡OJO! por quienes vayan… vayamos… a votar el próximo 2 de junio. Ya ven cómo salió a último minuto la supuesta diputada “animalista” Ana Villagrán, que cuando panista se cansó de denigrar y ofender a la Dra. Sheinbaum -aspirante a la presidencia de México- por las muchas muertes y la deficiente condición que guardan los animales encerrados en los zoológicos capitalinos y ahora, tras cerrarle las puertas su instituto político de origen y con breve disculpita vía redes sociales se transformó en feroz morenista experta en elefantes, permitiéndosele de esa forma el paso a zona vedada para alabar el maravilloso estado que hoy presentan las paquidermas. No se arrastró más porque hay suelo.

Y ya para terminar tocaré de pasadita, pues, el asunto que pretendía abordar con mayor amplitud pero que tras lo de la gallina hasta se me fueron las ganas. Me refiero a que durante el no-debate del pasado domingo entre los tres aspirantes a gobernar la capital mexicana sólo Santiago Taboada, de la coalición Fuerza y Corazón por México, hizo alusión a los animales no humanos, particularmente mostrando irritación por la deficiente condición de la fauna cautiva en los zoológicos capitalinos y por el destino del dinero que supuestamente se cobra, vía seguros, cuando mueren. Ofreció regresarle la “grandeza” a esas instituciones, sólo que el candidato debe tener presente que el cautiverio ya no es opción y menos dentro de zonas urbanas que ya no permiten crecimiento y que para peor presentan hartísima contaminación ambiental, visual, sonora y lumínica, por lo tanto, pasaría mejor a la historia como el gobernante que comenzó a darle dignidad a la fauna eliminando su esclavitud; no permitiendo más ingresos a esas cárceles, y conservando con dignidad y respeto a los individuos que todavía tengan años por vivir ahí, al ya no ser factible reintroducirlos a sus hábitats naturales. Sitios así, créaseme, no son educativos y mucho menos propicios para las especies, por más que ahora pomposamente los denominen Centros de Conservación… claro… como no sea en formol, dados los continuos fallecimientos “por choque”. En fin, que de entre todo, me aferro al compromiso de trasparentar la oscuridad que durante los últimos años ha prevalecido en los zoos y al ofrecimiento para la elefanta ELY, asunto que sin duda le será exigido rudamente hasta su cumplimiento.

