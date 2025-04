Hablando se entiende la gente

La semana pasada cerré el texto comprometiéndome a seguir con el último caso de tres seguidos que preocupadamente involucraron jirafas. Me quedó el pendiente, a la sazón, de escribir sobre el fallecido MUÑECO, que al parecer, pero sin saberse con certeza la fecha, nació en el Zoológico de Chapultepec-CDMX, desde donde llegó (por adquisición en el 2011 y ya juvenil) al que sería su destino final: el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia, Michoacán, lugar que además le permitió prolongar su estirpe al convertirse en padre de 10, la mas pequeña con apenas 6 meses de edad y por la que se confundió primeramente la información, creyendo que había sido KARANI la muerta. El enredo, pues, comenzó con la edad, que conforme pasaban las horas fue variando de los meses a los diez y tantos años y de ahí a los veintitantos, comunicándose finalmente que a su muerte MUÑECO tenía entre 23 y 25 años y por lo tanto entendiéndose la causa debido a la edad, ya en la raya de la máxima esperanza de vida que se le conoce a la especie y no sin antes haber pasado por 30 horas de inagotable lucha del personal médico veterinario y técnico por sacarlo adelante; imagen, dolor e impotencia que bien conozco. Sin embargo, antes de poder llegar a lo último iniciaron las especulaciones sobre que si había padecido negligencia o por carencias y la mala condición del Zoológico. En fin, que salió a relucir todo lo que hoy provoca negativamente el cautiverio, dado lo cual y como cite el otro jueves, solicité encarecidamente a mi compañera de causa y amiga, la Dra. Rosario Herrera, que por favor investigara qué había pasado en realidad, avocándose de inmediato a tener una entrevista con el Director de la Institución, Dr. Julio César Medina Ávila, que, ¡oh grata sorpresa!, de inmediato la recibió, pero no para salir del paso sino brindándole atención pormenorizada, cual si de alto funcionario se hubiera tratado; y eso que las credenciales académicas del referido son impresionantes. No sólo se licenció como Médico Veterinario sino que cuenta con especialidad en fauna silvestre, diversos diplomados, maestrías y está doctorado en Ciencias Biológicas por La Michoacana y por la Universidad Pública de Murcia, España. Tener un servidor así… en estos tiempos resulta invaluable.

He de comentarles que aunque RH tampoco celebra el cautiverio -sin omitir que ha sido, desde su inauguración, testigo no mudo de las fatales administraciones por la que ha pasado ese Zoológico- no llegó con la espada desenvainada, logrando de esa forma un armónico encuentro que por lo menos a mi me dejó esperanzada de que bajo esta gestión se inicie el férreo compromiso de mantener con bienestar y bajo trato digno y respetuoso a esos cautivos eternos, así como se está manejando incluso a la fauna que naturalmente adorna el entorno y que se tiene contabilizada en ¡160 especies!. Para ello se requieren recursos i-rre-duc-ti-bles que ascienden a 880 mil pesos semanales, ya que como paraestatal el gobierno sólo le cubre la nómina de personal de base y sindicalizado. Hay más por destacar de esta entrevista, pero ya no espacio por hoy. Gracias Rosario; gracias doc. Medina. ¡Abur MUÑECO!

producciones_serengueti@yahoo.com

marielenahoyo8@gmail.com

Copyright © 2023 La Crónica de Hoy .