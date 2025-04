Inflación en México

La inflación es la subida generalizada de los precios de bienes y servicios de una economía a lo largo de un período de tiempo. Este incremento de los precios se mide a través de los cambios en el Índice General de Precios al Consumidor (IPC). La inflación es igual a un impuesto invisible, pues cuando el nivel de precios sube, puedes comprar menos con el mismo dinero y con ello, la inflación hace que perdamos poder adquisitivo. Una de las causas más comunes para que aumente la inflación en una economía es cuando aumenta la demanda de un producto en relación a su existencia. Pocas naranjas y muchos consumidores aumentarán el precio de éstas. Cuando aumentan los precios de las gasolinas, esto repercutirá en todo lo que se transporta, como pasajeros y bienes y servicios. Si el precio del trigo sube, la harina sube y el pan aumenta de precio.

Existe la inflación autoconstruida, y ésta se produce de manera anticipada y sucede cuando las empresas esperan una subida de precios o de salarios y deciden adelantarse a ella. Esta subida es gradual y su impacto no es brusco. Existe una corriente dentro de la economía que afirma que la inflación es un fenómeno monetario, y esto se refiere a que señala como causa importante de la pérdida del poder adquisitivo el exceso de dinero en circulación ya que no siempre está respaldado en el porcentaje obligatorio por el Fondo Monetario Internacional. La inflación moderada es cuando hay un aumento lento, leve y constante de los precios, no mayor al 10 % anual. La inflación alta o galopante es aquélla cuando hay un brusco y constante incremento de los precios de los bienes y servicios y éstos pueden llegar a ser hasta de tres dígitos anuales. Éste, es muy lesivo para la economía, ya que, por su carácter repentino, perjudica el poder adquisitivo de la población. Se presenta también en casos especiales la hiperinflación y esta indica una grave crisis económica con un aumento rápido y masivo de los precios en corto tiempo y supera al 100 % anual. Sus efectos son devastadores y crean el empobrecimiento de la población. Hay que recordar que en 1993 se cambió el sistema monetario de México, eliminando tres ceros al dinero y reflejado en nuestros billetes y monedas.

La inflación es medida en base al IPC, que está dividido en doce áreas: alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, muebles, artículos para el hogar, salud, transporte, y comunicaciones. Así mismo, en el caso de México, el aumento de precios en los alimentos producidos en Estados Unidos, repercute en nuestra economía, ya que el 42 % de nuestra mesa de alimentos son comprados a ese país. Como ejemplo, durante los últimos años hemos comprado anualmente 18 millones de toneladas de maíz amarillo y esta cifra continúa creciendo.

Inflación histórica sexenal; durante el sexenio de Luis Echevarría Álvarez ésta ascendió al 129 %. Con José López Portillo el 459 %. Miguel de la Madrid a 3,710 %. Carlos Salinas de Gortari 139 %. Ernesto Zedillo 226 %. Vicente Fox 30 %. Felipe Calderón 28 %. Enrique Peña Nieto 27.9 %. Andrés Manuel López Obrador 29 %. La inflación disminuyó a partir del año 2002 y se conservó entre el 3 y el 5 % anual. La mayor inflación se dio en 1988 alcanzando el 179.7 %. Aunado a estos hechos, la economía se vio lesionada con las devaluaciones de nuestra moneda, trayendo como consecuencia el cierre de muchos negocios y desempleo. Estos hechos obligaron la salida masiva de mexicanos hacia Estados Unidos en busca de trabajo.

P.D. LA ESCENCIA DE LA ESTRATEGIA ES ELEGIR QUÉ NO HACER.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO!JULIO DEL 2024.

