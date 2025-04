Influencia 2023 vs la trata

En el contexto del “Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas”, se llevó a cabo el evento “Influencia 2023” en Cancún, Quintana Roo, donde lideres y activistas de la causa se dieron cita para analizar los avances logrados, detectar nuevos retos, y generar acuerdos y sinergias para lograr erradicar la trata.

He de confesar que a lo largo de 15 años de pertenecer a la Comisión Unidos Contra la Trata, he pasado por una montaña rusa de emociones, por ejemplo, momentos de cansancio, de sentir que no hay el suficiente eco, la frustración de no comprender que este tema no nos turbe como sociedad, que otro tipo de movimientos, muchas veces inexistentes, tengan más adeptos, seguidores y propaganda, siendo que hay niños robados, tratados, sodomizados y finalmente descuartizados para la venta de órganos. Esta realidad, en momentos, me ha paralizado, y es justo en esos momentos que reaparece gente comprometida (en lo personal y quien es mi motor e inspiración ha sido Rosi Orozco) que ha atravesado por ese vaivén emocional, pero que nos seguimos reanimando para seguir luchando, tal como sucedió durante este evento de "Influencia 2023”, un momento único que marca un antes y un después.

Un elemento que resultó importante considerar fue la concientización del dinero que se invierte en campañas y que proviene del crimen organizado, irónico al ser su principal fuente de ingresos la trata de personas, eso quiere decir que detrás de muchas campañas políticas se encuentra dinero de la trata, así que debemos tener bien abiertos los ojos para no dejarlos llegar, pero ¿qué hacer si en la boleta va un proxeneta vs en padrote, o el cáncer vs el sida? Hay que perder el miedo de salir a votar y anular la boleta, no prestarse a esos enjuagues criminales.

Aunado a lo anterior, la película Sounds of Freedom exhibe de manera explícita este flagelo y ha abierto muchos ojos. Hoy se ha logrado conjuntar una fuerza para este tema nunca visto y tras el evento en mención se da un relanzamiento de campañas de concientización, tocar puertas para conseguir apoyo para las víctimas y los albergues, apoyos voluntarios para hacer obras de teatro, conciertos, publicaciones literarias, entre otros. Para más información de cómo participar se puede ingresar a la página y redes sociales de la Comisión Unidos Contra la Trata, en la cual llevo 15 años y desde donde me responsabilicé del Comité Indígena, ya que el 43 % de las personas tratadas en México provienen de una comunidad indígena.

Con la cantidad de gente reunida en el evento, más tú, querido lector, gente que tiene una gran influencia en sus respectivas áreas de desarrollo pueden establecer acciones conjuntas para que esta confluencia nos haga un movimiento tan fuerte que las huestes de satán en la tierra temblarán y la trata de personas será erradicada para siempre, ese es el sueño. Requerimos al mayor número de aliados.

