International Candlelight Vigil for elephants

El próximo sábado 14 de enero y como ya desde hace cuatro años en que #Vigil4Elephants se inauguró con ello, se llevará a cabo (simultáneamente en varios países) lo que se conoce como la International Candlelight Vigil en honor de todos los elefantes caídos durante el 2022 en el mundo (aprox. 54 individuos) y que se encontraban bajo cautiverio, ya fuera en santuarios, zoológicos o en explotaciones turísticas, de tala, transporte, etc.

Para esta ocasión como anfitrión principal estará Canadá y de coanfitrión, entre otras dos/tres naciones, nuestro México en la persona moral de Abriendo Jaulas & Abriendo Mentes, organización presidida por Diana Valencia, persona ampliamente conocida y reconocida por su incansable lucha de años en busca de que se autorice el traslado de la elefante africana ELY (prisionera del Zoológico San Juan de Aragón-CDMX) al Global Sanctuary for Elephants ubicado en el Estado de Mato Grosso, Brasil, petición basada en que todavía está a muy buena edad para ser rehabilitada mental y emocionalmente, y con suerte hasta físicamente de una mala condición de salud que presenta a partir de un problema crónico preexistente a su estancia en SJA, y porque de no intentar su recuperación con efectivos y expertos conocedores de esta materia, su estado la hará candidata más temprano que tarde a eutanasia, pero más que nada, se intenta movilizarla porque primero como propiedad de un circo y luego con varios años inútilmente recluida, nunca ha tenido chance de desenvolverse como elefante, entre pastos y charcas naturales y sobre todo acompañada, siendo como lo es, miembro de una especie eminentemente gremial, sintiente, sobradamente sensible, inteligente, con cultura ancestral y lenguaje propio, incluso en parte imperceptible al oído humano, y por ello, con imprescindible necesidad de vivir en familia. Actualmente sobrevive bajo majadera solitud, tristeando de un lado a otro de su “amplísimo recinto naturalístico”, sin más fin que su conservación, sí, pero… en formol o museo.

Para informarse más sobre lo que México realizará sugiero contactar las diferentes redes sociales de AJ&AM, todas identificadas como @AJaulas, y de no poder asistir a las acciones programadas por la organización, sumarse desde sus hogares dedicando unos minutos de especial tranquilidad a orar por estas criaturas, encendiendo una vela en su honor y de esa forma uniéndose al perdón y agradecimiento que les debemos.

Particularmente se estará recordando a POCHA, elefante asiática que desde la década de los 80 vivió literalmente dentro de un foso en el zoológico de Mendoza, Argentina, y que a sus 55 años e increíblemente aún así habiendo parido a Guille, hoy de 22 años, el año pasado pudo ser trasladada a Brasil donde sintió por vez primera suelo suave y un poco de esos aires de libertad que merecía y que aunque ese placer le duró poco al haber muerto repentinamente el pasado mes de octubre, quedó su hija como testimonio de lo que humanamente ya no debemos permitir.

EN OTRO ASUNTO, se solicita encarecidamente la más amplia colaboración ciudadana para dar con JULIO, perrito mestizo de manto dorado que se extravió en Zihuatanejo, Guerrero, mientras su deb utante familia adoptante pasaba las vacaciones decembrinas en ese sitio e irresponsablemente dejó pasar varios días para reportarlo a quien durante un año, tras rescatarlo, lo rehabilitó y preparó para que fuera un ideal. La historia es larga pero no este espacio, así que resumo: llevaba camiseta roja y collar, según, con placa de identificación. Su rescatista, la querida compañera y amiga Rosario Herrera, desde su Morelia, Michoacán, está desesperada por encontrarlo. Los “zancas”, como se autodenomina la comunidad de la zona, solidariamente la están apoyando hasta con drones para detectarlo. Apoyemos los demás compartiendo su caso. Gracias anticipadas.

