Inversión extranjera en México

El mundo se ha hecho pequeño, se ha globalizado, y con ello, las inversiones productivas se han diversificado en muchos países y mercados. Sin embargo, estas inversiones son muy cuidadosas a donde llevan su capital y qué garantías políticas, sociales, laborales y jurídicas tienen. Así mismo, cuando no ven certeza a su inversión, no sólo no invierten o reinvierten, si no que sacan su dinero del país. El estado de derecho es el eje para la certeza a una nueva inversión que generará empleos y con ello, mejoría en calidad de vida. Por ello es tan importante la inversión extranjera directa (IED), así como la local. Bain & Company advierte que si México no cumple los desafíos que se presentan, se verá limitado frente a los competidores asiáticos en el tema del nearshoring pues también quieren atraer manufactura avanzada y otras industrias clave. Al nearshoring le queda poco tiempo para establecerse fuera de los países asiáticos.

México, históricamente ha sido un país receptor de IED, esto, a pesar que últimamente han estado disminuyendo estas inversiones y aunado a la salida de capitales en el segundo trimestre del año por un total de US 8,233 millones de dólares. Es importante comentar que las economías emergentes disminuyeron su crecimiento económico durante el 2º trimestre del año, en relación al primero. A principio de este mes de agosto, el tipo de cambio superó la paridad del $ 20 pesos por un dólar por primera vez desde el 2022, a pesar que el pasado 9 de abril tocó el nivel de $ 16.26 por dólar.

Para que la IED continúe, es importante unificar esfuerzos y entablar un dialogo conjunto entre los tres socios del T-MEC, así lo declaró el embajador de Canadá en México dentro del Foro de Negocios Can Cham Day, donde se buscó fortalecer la relación trilateral entre las naciones norteamericanas, destacando que Canadá es el segundo mayor socio comercial de México, después de Estados Unidos. La inversión directa de Canadá en México supera los $ 40 mil millones de dólares y es por ello que este país insiste que la renegociación del T-MEC en el 2026, tendrá que ser conjuntamente y en beneficio de todos. Para la consultora Bain & Co., se identifican algunos obstáculos para poder aprovechar el momento del nearshoring y con ello potenciar al país con una alta inversión directa. Enuncia este estudio que está pendiente la consolidación de clúster industriales y la oferta de incentivos fiscales atractivos. Habrá que fortalecer la infraestructura logística, incluyendo carreteras, puertos y aduanas donde se requiere su modernización. Es urgente mejorar la competitividad mediante el aumento de la productividad, la digitalización y la automatización de procesos, y finalmente señalan el factor de seguridad que afecta la confianza de los inversores. Existen factores internos y externos por lo que las empresas están replanteando sus planes de inversión y entre los principales puntos señalan las reformas al Poder Judicial y las próximas elecciones en Estados Unidos.

Al cierre del 2023, México registró $ 36,058 MDD de inversión extranjera directa. Dentro de estas cifras existen movimientos poco ortodoxos sin contabilizar, como lo son: los movimientos de la fusión de Televisa y Univisión, así como la restructura de Aeroméxico y la venta de Grupo Modelo. Durante el 2006 se recibieron $ 14,638 MDD, en 2007 $ 19,729, en 2019 $ 35,188 (son $ 13 MDD de venta Grupo Modelo). En 2020 $ 29,079 MDD, en 2022 $ 35,292 (incluye fusión Televisa-Univisión y restructuración de Aeroméxico) y en 2023 ésta ascendió a $ 36,058 MDD. Encabeza la IED con capital de Estados Unidos con un 38 %, España el 10 %, Canadá el 10 %, Japón 8 %, Alemania 7 %, Argentina 6 % y Reino Unido 3 %. La Ciudad de México es la mayor receptora de esta inversión con el 31 %, continúa Sonora con el 8 %, Nuevo León el 7 %, Jalisco 6 %, Chiapas 5 %, Estado de México 5 %, Baja California 4 %, Aguascalientes 4 %, San Luis Potosí 3 % y Querétaro 3 %. El 50 % de esta inversión corresponde al sector manufacturero. (Secretaría de Economía).

P.D. SI LOS ELEFANTES SUPIERAN LO FUERTE QUE SON, ROMPERÍAN LAS CADENAS Y SALDRÍAN DEL CIRCO.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! AGOSTO DEL 2024.

