La invisibilidad de algunos animales

Antes de meterme de lleno al tema de mi ocupación y preocupación, permítaseme hacer un atento llamado al diputado Jesús Sesma, quien con tal de acarrear simpatías no termina por enredarse y confundir, proponiendo ahora, desde su intensidad verde-morenosa, iniciativas inviables y/o que… ya son disposiciones vigentes en la Ley de Protección a los Animales de CDMX y que entre otros, sus héroes tan aclamados (Claudia Sheinbaum y Omar Harfuch) ni siquiera intentaron hacerlas valer en su tiempo como Jefa de Gobierno y titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, respectivamente; peeeero, esta vez el legislador se fue hasta la cocina promoviendo, sin detallar, la entrega de una Medalla al Mérito por la Defensa de los Animales, diseñada esencialmente para los “defensores independientes”, cuando debería tener muy claro que más que ese tipo de galardones, que solamente sirven para alimentar el ego, tan vilipendiado sector requiere firmes apoyos financieros, materiales y eficientes respaldos legislativos apegados a la realidad que nos supera en ese tema. En fin, no faltará quien ingenua o arregladamente se apunte. Allá cada quien, más téngase presente la época electorera en la que nos encontramos y que así como el referido, casi todos los candidatos al puesto que sea, lanzarán propuestas y harán promesas que NUNCA cumplirán. En otro asunto…

Les cuento sobre un caso del que apenas y por chiripa me enteré y que llamó particularmente mi atención porque involucra a un individuo de especie en vías de extinción y muy bonachona y que por ello mismo me conmueve enormemente. Se trata de POMPEYO, un para entonces bebé manatí (Trichechus manatus) que en agosto del 2021 fue rescatado de la orfandad en Laguna Milagros, al sur de Quintana Roo, procediendo su inmediata transferencia al cercanísimo Centro de Rehabilitación de Mamíferos Acuáticos (CARMA), para su correspondiente atención médico veterinaria e iniciar su proceso de recuperación con apoyo y coordinación, claro, tanto del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas (sectorizado a la Secretaría estatal del Medio Ambiente) como de la Red de Varamientos de Mamíferos Marinos, sólo que, por mensaje reciente aparecido en Xtwitter, quienes conforman la organización Corredor Biocultural del Manatí (@manati.biocultural) -cuyo objetivo general es “fomentar la inclusión directa y efectiva de la sociedad en la conservación y monitoreo del manatí”, así como “ayudar a mejorar la función de los humedales como elementos fundamentales para un corredor biológico y cultural de la especie”- solicitan que la criatura sea liberada lo más pronto posible, por cuanto ya es capaz de sobrevivir por su cuenta dada su buena condición clínica, física y fisiológica y porque asimismo buscan evitar que siga creciendo su impronta hacia el ser humano, preocupándose al igual porque su alimentación cobre mayor cantidad y variedad en beneficio de su adecuado desarrollo, sin excluir que desde el pasado 11 de septiembre porta un radiotransmisor cuya batería tiene duración de 6 meses y de no proceder a soltarlo ¡ya!, menor será el seguimiento que se le pueda llevar. A propósito…

Hay otro mamífero marino en apuros, residiendo en acuario argentino. Se trata de la orca KSHMENK, capturada y explotada por la empresa Mundo Marino desde hace 31 años. Se informa que ese violentado macho presenta deterioro cognitivo y pérdida de masa muscular drástica, lo que podría deberse a enfermedad, infección o a falta prolongada de alimento, factores que se ven agravados por la precariedad habitacional en la que se encuentra y… nadie hace caso a las denuncias interpuestas hace un año por el Equipo Judicial Sandra. Así la méndiga humanidad en todas partes…

