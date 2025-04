La laguna: región estratégica para la inversión

El jueves pasado se llevó a cabo un importante evento promovido por empresarios cuyos negocios se encuentran ubicados en la zona lagunera, situada entre los estados de Coahuila y Durango, quienes buscan atraer inversiones a esa zona. Se trata del lanzamiento de la marca “Invest in la Laguna”, la cual estará enfocada en comunicar las ventajas competitivas de la región. La iniciativa es impulsada por la asociación civil Fomento Económico de la Laguna (FOMEC), que preside Jorge Pérez Garza, en la que participan empresas como Grupo Lala, Industrias Peñoles, Grupo SIMSA, al igual que diferentes cámaras empresariales como el CCE, CANACINTRA, CANACO, y COPARMEX.

Durante el evento Jorge Pérez Garza, expuso ante un gran número de asistentes, las ventajas y facilidades que ofrece la región lagunera para nuevas inversiones, sobre todo ahora que nuestro vecino del norte necesita sustituir parte del Offshoring, cadenas de comercio global, por el Nearshoring, cadenas de suministro regional. Esto ante factores internacionales que hacen necesario este cambio de estrategia, tales como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los trastornos en las cadenas globales de suministro y las turbulencias geopolíticas a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y de Durango, Esteban Villegas, así como líderes empresariales y representantes de empresas que operan en esa zona del país, se mostraron muy interesados por difundir las ventajas que ofrece la región para que nuevas empresas consideren a la Laguna como una opción válida, ya que como se dijo en el evento, la Comarca Lagunera cuenta con 20 parques industriales en 2,400 hectáreas para uso industrial. Y lo más importante es que esta zona cuenta con mano de obra calificada, produce alimentos con tecnología del más alto nivel, manufacturas avanzadas para los tres mercados de Norteamérica, energía renovable y agua suficiente. Por ello, este corredor de la laguna se puede considerar como área natural del T-MEC ya que su estratégica ubicación en el corazón del norte del país, facilita la exportación de todo tipo de productos, hacia los principales socios comerciales de nuestro país. Es una zona perfectamente comunicada por vía aérea y terrestre, lo que también representa una ventaja competitiva para quien decida instalarse ahí.

“Invest in la Laguna” es una de esas iniciativas que generan gran optimismo para el sector empresarial y de negocios porque se demuestra que México es un país con grandes oportunidades que en esta coyuntura, deben aprovecharse, porque no siempre se dan y sería muy decepcionante que no se aprovechen.

La inversión privada, con el apoyo de la pública puede romper el círculo vicioso del bajo crecimiento de la economía nacional, lo que hace mucha falta para generar un mayor número de empleos bien remunerados en beneficio del desarrollo social y económico de México.

@fer_martinezg

fermx99@hotmail.com

Copyright © 2023 La Crónica de Hoy .