No llores por lo de hoy, porque lo de mañana vendrá peor

En otro tema, les cuento que el título del presente texto obedece a una frase que me fue repetida una y mil veces por la querida y siempre extrañada Ita Osorno, fundadora y sostén absoluto e incansable del Refugio Franciscano, a raíz de que terminada mi labor al frente del Zoológico de Chapultepec me iniciara en este interminable camino de dolor e impotencia que es la protección animal, donde no acaba uno de salir de un caso cuando se deja venir el siguiente, tal como la semana pasada sucedió con el supuesto médico-militar-pediatra de nombre David Melgoza Montañez, que hace las veces de alcalde en Tangancícuaro, Michoacán, y que abusando de su posición y privilegios, en contubernio con su subordinado-escolta, se cobró a balazos la vida de BUBA y CANELA, jóvenes y alegres perritas ávidas de aventura que por mala suerte en sus correrías sobrepasaron apenas los límites de la propiedad del susodicho, indebidamente abierta, topándose con un humano que aún ya teniéndolas fuera del predio les descargó su ira, según, porque habían puesto en peligro la seguridad de su familia y de su lomito PERLITA, a la que en ningún momento mostró lesionada. El caso es que un comportamiento común en canitos sanos y queridos costó la vida a las retozonas cachorras, que por otra parte tampoco debieron salir de su casa sin vigilancia, pero que aún así, con un grito bien puesto o incluso con un dulce llamado o hasta ofreciéndoles una golosina se hubieran controlado, pero no, el tipo reaccionó iracundo lanzándoles patadas (consta en video) y persiguiéndolas por la calle, haciendo uso impertinente e ilegal de una pistola cuyo calibre pudo dar también sobre blanco humano. Bueno, la torpeza del alcalde llegó a tanto tras la tremenda reprimenda presencial que se llevó por parte de la ciudadanía a la que le sirve y que de asesino no lo bajó, y luego por parte de las redes sociales, que en un intento de control de daños montó una miserable conferencia de medios armadita con timoratos “periodistas” que hubieron de chuparse la edición a modo de un video, mientras el matón procedía a justificar su cobarde acto con una serie de mentiras que le acompasaron su supuesto abogado y una empleada, olvidando que estamos en la era del Gran Hermano donde todo queda documentado.

A su palabra, los hechos se dieron cuando se encontraba atendiendo profesionalmente a una menor (dentro de su horario laborable), en un consultorio improvisado dentro de un anexo a su casa familiar (¿cumplirá los requisitos, incluso los de protección civil, teniendo puerta que da directamente a la vía pública sin esclusa alguna siendo que atiende menores?), cuando dos perros de “razas peligrosas” entraron agrediéndolo. ¿Qué añadir? En fin, que lo más peligroso aquí es saber que esa de por sí violenta región cuenta para colmo con un presidente municipal que sin razón suficiente pierde el control, haciendo uso indebido de armamento. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador michoacano, reaccionó de inmediato pronunciándose porque la Fiscalía local atendiera EL CASO y por tanto se supone que hay una carpeta de investigación abierta. Ojalá, porque lo que ya no es aceptable es que semana a semana estemos dando cuenta de casos de gran violencia ascendente sobre los animales no humanos y que no haya ley alguna que ponga orden e imponga castigo.

De última hora… Wow! la SCJN atrajo el CASO ELY. Estaremos expectantes…

