De la marcha al México real

Pasando en concreto, manque les pese, a los De-re-chos de los animales no humanos, les cuento que el martes pasado grata sorpresa me llevé al topar con un artículo publicado en el periódico La Razón bajo la firma de la senadora panista Josefina Vázquez Mota, expresando lo increíble que le parecía que México no contara con una legislación fe-de-ral (evitando así dejar el criterio a cargo de los diferentes niveles de gobierno) que respalde, homologue y especifique la gradualidad y progresividad de las penas para el maltrato animal, “práctica” en la que nuestro país vergonzosamente destaca con un tercer lugar mundial, de conformidad a un estudio que refiere, coincidiendo así su planteamiento con lo que insistentemente he venido señalando en este espacio, pero forzosamente antes que lo anterior…

Procede cambiar el estatus jurídico de los otros animales ante la debilidad conceptual que representa jurídicamente su condición de “seres sintientes”, que aunque muy celebrada no le dice nada a los jueces y por lo tanto hay que dejar de lado insistir en que el maltrato animal se vaya al código penal, puesto que salvo en el estado de Chiapas todo México contempla esa causa como delito (a raíz del CASO CALLEJERITO que para el 2010 levantó gran indignación social provocando una muy efectiva, orgánica y esa sí histórica marcha, aunque fue una lástima no haber prevenido su consignación como delito grave, dado lo cual, los contados delincuentes que se logran vincular pueden seguir su proceso en libertad), e ir más allá como lo proyecta mi estimado Arturo Berlanga, que aparte de ser el mandamás de AnimaNaturalis México es un abogado inmerso en su profesión con miras a que bien, correcta y eficientemente aplique la legislación a favor de nuestros compañeros de Planeta, para lo que afirma contundentemente que lo de hoy es pugnar porque que sea intervenido el Código Civil Federal (y por consiguiente cada uno de los locales), retirando la figura jurídica de bienes… cosas, pues… para los animales no humanos, pasando a reconocerlos como sujetos de derecho, lo que en cascada obligaría fuertes cambios a otras leyes en materia penal, como por ejemplo las de atención a víctimas, lo que permitiría dar ese trato a la fauna violentada y/o asesinada, con todo lo que ello conlleva. Olvidemos entonces ese activismo distraído y manipulado y batallemos mejor por tan urgente permuta en los códigos civiles.

Otro punto incluido en los pliegos petitorios que previo al 25J corrieron por las redes sociales, fue en relación a una reforma al artículo 73 constitucional por la que se facultaría al Congreso para poder legislar en materia de protección y trato digno a los animales, sólo que… también es tema ya trabajado intensamente desde el 2021 por Igualdad Animal-Dulce Ramírez y prácticamente resuelto desde el pasado marzo en la Cámara de Diputados, quedando pendiente sólo el visto bueno de un Senado que se verá muy rascuache de no otorgárselo pronto y por unanimidad.

Adiós querida Talina, gracias por todo tu cariño, respaldo, amistad, complicidad, buen humor y ejemplar amor a la vida.

producciones_serengueti@yahoo.com

marielenahoyo8@gmail.com

Copyright © 2023 La Crónica de Hoy .