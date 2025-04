NoMásOlé Colombia sin toreo

Resulta en extremo difícil… por lo menos para mi… poder describir con exactitud la alegría que puede llegar a sentirse cuando después de una muy ardua y larga lucha… de un mil intentos porque se entienda la inconveniencia de seguir sosteniendo los crudelísimos espectáculos taurómacos… se llega al punto al que antier llegó Colombia al anunciar, en voz del muy emocionado congresista liberal Juan Carlos Losada, una votación absolutamente mayoritaria (93-2, incluso con el intento de quebrar el quórum necesario) por la que en ese país se da fin a las “corridas de toros” y posiblemente a otros ¿espectáculos? (gallos, coleos, corralejas, rejoneo) que implican violencia para los compañeros animales, porque como bien afirmó y confirmó el referido: LA TORTURA NO SE REGULA. Punto. Fue así como el país hermano resta uno más a los ahora solamente siete países (Ecuador, México, Perú, Venezuela, Francia, Portugal/dizque incruentas y España) que todavía permiten tamaño abuso contra el que los mexicanos estamos cada vez más cerca de suprimirlo, pese a los ya varios amparos definitivos denegados. El tema era, además, un asunto pendiente como promesa de campaña del ahora presidente Gustavo Petro, quien seguramente por ello firmará la promulgación de esa ley con enorme placer, una vez que el texto sea conciliado en el Senado por si acaso presentara alguna anomalía jurídica tras de que fue varias veces debatido y estrictamente revisado. Para mejor claridad de su postura, el mandatario colombiano se dio el gusto de subir a su cuenta Xtwitter una felicitación “a quienes por fin lograron que no sea un espectáculo la muerte”, y asimismo su Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se sumó a la algarabía celebrando la decisión como un paso a la modernidad… como una nueva visión de lo que tiene que ser Colombia. Mientras, por acá… Andrés Manuel López Obrador le sigue sacando la vuelta proponiendo que EL TEMA sea discutido en consulta pública, para lo cual su gobierno ya no dispondrá de tiempo y, por lo tanto, de llegar a LA SILLA su afín, posiblemente formule lo mismo con todo y que apenas en marzo pasado se comprometió públicamente a dar apoyo a la iniciativa para prohibir constitucionalmente el maltrato a los animales, condición que entonces no podría excluir a “los toros” que, por otra parte, si como raza los de lidia se extinguieran a causa de prohibir las “corridas”, no pasará nada, como tampoco ha sucedido con el sinfín de linajes que se han perdido con el transcurrir del tiempo. El diputado Losada, a la par de dar a conocer LA NOTICIA desde la más alta tribuna del Capitolio Nacional, comentó que nunca había estado más feliz durante su etapa como congresista (¿ni cuando propuso a los animales como “seres sintientes”?), que ahora que tuvo la oportunidad de dar a conocer los resultados de una votación que dejó claramente en una minoría -en cuantía, no en valía- a los aficionados y su vieja perorata de la pérdida de una cultura y de su aportación económica, incluso de divisas, lo que queda invalidado a partir de que los supuestamente afectados dispondrán de tres años… o sea de aquí al año 2027… para reinventarse y buscar dar acomodo a sus intereses económicos, por ejemplo, se me ocurre, alquilando los recintos para espectáculos musicales y/o deportivos o convirtiéndolos en hoteles, desarrollos residenciales, plazas comerciales o culturales, ya que tanto defienden lo último; en este caso la cultura de la violencia que bien podría pasar a la historia exponiendo, a modo museo, lo que parte muy reducida de la humanidad conceptuó durante un tiempo como cultura y divertimento. Como quien dice… todo pasa y todo queeeda… pero lo nuestro es pasar… pasar haciendo camiiinos, caminos sobre la mar…

EN OTRO ASUNTO… ya son 157 -y contando- los monos aulladores/saraguatos muertos, según, a causa de la sequía y de incendios aparentemente provocados en territorios de Tabasco y Chiapas. Ahora se extendió el problema a Veracruz, y sigue siendo la sociedad civil organizada, el sector académico y ciudadanos voluntarios quienes permanecen atendiendo a los sobrevivientes, entre ellos numerosas crías cuyo futuro quedará comprometido. Las autoridades competentes (SeMARNat y ProFePA) se han limitado a comunicar conjeturados avances, aparte, avalando (inexplicablemente) la solicitud de aportaciones, cuando sin mediar pretexto debió recaer en ellas la entrega inmediata y sin chistar de presupuesto, alimentos e insumos necesarios para atender la emergencia, pero, como todo ahora, no hay dinero… ni compromiso tampoco.

