Obras incosteables

En cada sexenio hemos presenciado la realización de proyectos de infraestructura cuya rentabilidad ha resultado difícil por falta de una adecuada planeación y que después se convierten en una pesada carga para el erario.

De las más importantes que se han llevado a cabo en este sexenio, consideradas emblemáticas, son el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles. La primera con un recorrido planeado de 1500 kilómetros, se entregará al próximo gobierno porque será imposible concluirlo, ya que 10 estaciones aún no se terminan y de los 75 trenes previstos para integrar toda la red de unidades, sólo se tienen en operación 17.

En cuanto a la movilización de pasajeros se ha llegado a la cifra de 1200 al día, completando la cifra de 250 mil, desde diciembre del año pasado. Se trata de una obra muy polémica en cuanto a su viabilidad y rentabilidad. Con un costo de 30 mil millones de dólares que sobrepasó su presupuesto original, aparte de los daños a la ecología, la tala de millones de árboles y daños muy serios a más de 100 cenotes, ha sido muy cuestionada.

Contrario a lo que se decía sobre el impulso al turismo que tendría esta obra, en los tramos ya en operación, la movilización de extranjeros ha sido mínima. Nos hemos enterado por los medios electrónicos especialmente, de las anomalías que se han presentado en diversas estaciones que no están completamente terminadas y de inconformidades de los usuarios por la lentitud de los trenes. Han llegado noticias de que por las intensas lluvias hay tramos inundados como el de Bacalar, lo que habla de una falta de planeación en las rutas.

Un problema que existe para tener información puntual de la obra es que se haya considerado de interés nacional, por lo que no se tiene el acceso a datos específicos sobre su construcción, aparte de estar a cargo del ejército que no tiene la obligación de hacer rendición de cuentas. Ese hermetismo hace imposible conocer a detalle lo invertido y la realidad del grado de avance que lleva, así como los problemas que ha enfrentado, lo que genera especulación y en muchas ocasiones información falsa.

Nadie duda de la importancia de la obra para el desarrollo del sureste de México pero sería de gran utilidad conocer todo lo relacionado con su construcción para evaluar objetivamente los alcances se sus beneficios. Expertos sobre el tema han afirmado que es normal que este tipo de proyectos acaben costando más de lo previsto y que se entreguen con retraso, por lo que con mayor razón la información de parte de la empresa constituida para su construcción, administrada por militares, es de primera importancia.

La otra obra que no ha dado los resultados esperados hasta ahora es el AIFA. En el primer semestre del año recibió 2 millones 701 mil pasajeros y en las condiciones actuales sólo puede recibir 6 millones de pasajeros. Es decir, a 2 años de su inauguración estaría a punto de su saturación, porque tiene sólo 18 posiciones de contacto, no tiene condiciones para nuevos mostradores de documentación de pasajeros, varias de estas posiciones no funcionan, los accesos siguen siendo complicados y su infraestructura por el momento, no ofrece condiciones para ninguna ampliación.

Para dar una idea de la proporción de estos datos, el AICM movió en el mismo período 22 millones 321 mil pasajeros, cifra que va bien pues necesita mover 40 millones de pasajeros al año, para lograr los ingresos por TUA necesarios que le permitan cubrir la deuda que se tiene por la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

El tema es de gran seriedad ya que la demanda de servicios aéreos del valle de México para el 2030 llegaría a 100 millones de pasajeros al año, así que la próxima administración a cargo de la doctora Sheinbaum, tendrá que revisar diversas opciones para poder atender esa demanda, ya que los 2 aeropuertos con su actual infraestructura no podrían absorber ese crecimiento del tráfico de pasajeros.

La solución se tenía con el aeropuerto que se canceló en Texcoco ya que planeaba ser un aeropuerto de primer nivel con 6 pistas para aterrizajes y despegues y que hubiera constituido un verdadero Centro de Operaciones de vuelos nacionales e internacionales (HUB), un aeropuerto que solucionaría las necesidades para poder soportar el crecimiento comentado. Desafortunadamente se nos fue como país esa gran oportunidad de oro al privilegiar criterios políticos sobre los técnicos en un tema que mucho tiene que ver con el desarrollo de nuestro país.

