¿País con menor desigualdad?

De acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares que dio a conocer la semana pasada el INEGI, que encabeza Graciela Márquez, muestra algunos avances moderados en rubros esenciales, al verlos con detenimiento, resultan marginales.

Sin embargo, el presidente López Obrador festinó los datos y afirmó que con ello se demuestra que vamos requetebién, olvidando que México sigue siendo uno de los países de América Latina con mayores índices de desigualdad, ya que la concentración del ingreso es muy alta. El 10 por ciento de la población concentra 59 por ciento de los ingresos, mientras el 1 por ciento se queda con el 29 por ciento, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Es de destacar que hubo varias entidades cuyo ingreso familiar se ubica por debajo del reportado hace 4 años, en este caso destacan la CDMX, Tlaxcala, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Campeche, Tamaulipas, Querétaro y Veracruz. Pero las entidades con menor percepción trimestral fueron Chiapas, con 39,845 pesos, Guerrero, 41,754 y Oaxaca con 43,343 pesos. En este renglón también la desigualdad, en lo que hace a la distribución del ingreso es más que evidente ya que en contraste las de mejores percepciones fueron, las familias de Baja California Sur con 91,417 pesos trimestrales, CDMX con 89,300 pesos y Baja California Norte 88,912 pesos.

En lo que se refiere a la entrega de apoyos sociales, el efecto positivo de esos programas, fue de 0.58 puntos, mientras en el último año del gobierno de Peña Nieto, ese tipo de programas, mejoraron la distribución del ingreso en 0.49 puntos. Hay una mejoría respecto al pasado, pero mínima, ya que en lo esencial estos programas siguen teniendo el mismo efecto.

La ausencia de una verdadera reforma fiscal que el presente gobierno no se ha decidido a llevar a cabo, para no enfrentarse a intereses poderosos, es la causa fundamental de la muy desequilibrada distribución del ingreso. A pesar de una mejoría importante en los salarios mínimos, los datos muestran la persistencia de una pobreza que lejos de disminuir se ha incrementado, ya que en este sexenio aumentó de 51.1 millones de personas en pobreza a 55.7 millones.

El crecimiento del empleo tuvo un ligero ascenso, pero fue en la informalidad, universo cada vez mayor que no paga impuestos y que ya representa el 55 por ciento del total de nuestra economía, con empleos vulnerables por carecer de prestaciones tales como la seguridad social, vacaciones, fondo de ahorro, etc.

Resumiendo, el país no va requetebién sino requetemal, sobre todo por la caída del nivel educativo, el del sector salud y el aumento de una inseguridad galopante que nunca había estado peor, con un número mayor de homicidios dolosos en lo que va del sexenio, que los que se produjeron en los 3 sexenios anteriores.

PREPARAN NUEVA TRANZA EN EL ISSSTE

En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no entienden que la población ya está harta de los abusos que desde la Dirección Corporativa de Administración se están dando en detrimento de la calidad de los servicios de los derechohabientes. Los malos manejos detectados en las últimas contrataciones ya son investigados por la Auditoría Superior de la Federación de David Colmenares.

Como ejemplo de esta situación está la contratación del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo, realizada en mayo pasado, la del servicio de endoscopía, en donde se contrató a una empresa distribuidora de medicamentos sin experiencia en este ramo, y la de imagenología, que también fue muy cuestionada.

En este contexto es que en los próximos días se adjudicará el contrato para proveer el Servicio Administrado de Fotocopiado, Impresión y Digitalización de Documentos. El instituto busca asignarlo mediante la figura de contrato marco, con lo que abre la puerta a empresas patito que no cuentan con capacidad real propia para cumplir con el contrato. Y es que para poder inscribirse en este contrato, el gobierno no realiza escrutinio alguno en forma presencial o documental sobre su infraestructura. Esta figura va orientada a contrataciones en casos simples, sin requerimientos especiales y sin una complejidad estructural, no se solicitan los registros, las certificaciones, la experiencia, las capacidades propias necesarias, que son fundamentales para asegurar la buena calidad en el servicio.

En este sentido, organismos como PEMEX, SEDENA, SEGOB, SAT, entre otros, han decidido salirse de este método de contratación al detectar un incremento en los incumplimientos a lo largo de los contratos adjudicados bajo ese esquema.

Hasta cuándo el director general del ISSSTE, Pedro Zenteno, va a seguir permitiendo este tipo de atropellos que dañan seriamente la imagen de esta institución cuya viabilidad es fundamental para la estabilidad social del país.

