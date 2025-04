El Plan B de una iniciativa “que no llegó a buen puerto”

Ayer miércoles 15 de marzo, a invitación de la Comisión de Bienestar Animal se llevó a cabo un ejercicio de “parlamento abierto” en el salón Luis Donaldo Colosio del Congreso de la CDMX. Se trató de la primera de al parecer dos “mesas de trabajo” sobre protección y bienestar animal, cuyo fin es consensuar-socializar-ciudadanizar ocho iniciativas legislativas que, de aprobarse, aplicarían a la vigente Ley de Protección a los Animales que han insistido en descalificar o citar como “obsoleta”, tanto el diputado del Verde Jesús Sesma como esta vez asimismo (y extrañándome) la bióloga Edda Fernández Luiselli, quien participó representando a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), eso sí, sobre calificando SU propuesta, misma que seguramente “no llegó a buen puerto” a causa de los enemigos sino por no haber reunido los requisitos para ser ampliamente comprendida en su espíritu y disposiciones que, quizás incluso por tan mal redactadas, terminaron por confundir a grado tal de que el proyecto fue prácticamente bajado por la mismísima Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, y razón por la que se optó por este Plan B; ejercicio que aunque no entendido en su esencial propósito por la mayoría de ponentes, salvo dos/tres personas que sí llevaron puntual análisis enfocado a las iniciativas, de todas formas resultó interesante y aleccionador. Permitió ver caras nuevas y escuchar de nueva cuenta a personas a quienes les conozco bien el discurso, pero las disfruto siempre. Inclusive felicito a quienes observaron su mala redacción porque… ¡ah, jijos!... cómo es necesaria la participación de correctores de estilo y ortografía en estos trabajos donde una coma puede cambiar el sentido de la oración y por lo tanto llevar al fracaso un ordenamiento.

Lección aparte merece la cátedra jurídica que impuso la abogada Susana Paredes Pérez, de quien hace varios años no sabía nada y a la que debieron dar más tiempo (el de A. Franyuti de Animal Heroes, por ej., que no aportó nada), para que terminara de exponer las inviabilidades, incluso constitucionales, de las incitativas que tan efusivamente defiende Sesma, quien al menos aceptó, tras escucharla, que no están obligados a saber de todo pero sí a contactar a expertos, como debió ser desde un inicio si le hubiera bajado dos rayitas a la soberbia y a la obcecación por sacar una ley que lo ubicara en la historia animalista de la capital mexicana.

Al respecto debe entenderse que como cualquier ordenamiento del tipo, la LPACDMX requiere irse actualizando, perfeccionando, peeeero, más que nada necesita cumplirse y hacerse cumplir tanto por parte de las autoridades competentes a las que faculta, como por lo tocante a la ciudadanía o de lo contrario procederse en consecuencia, lo que obliga a darle viabilidad. Por cierto, de vergüenza eso de que no alcanza el presupuesto para cumplir algunas disposiciones, peor, proviniendo entre otros del sombrío medico José Jesús Trujillo, fósil acomodaticio de la Secretaría de Salud local o como seguramente lo describiría el presidente: el “Porfirito” de la materia que ni por los tantos años que tiene ahí termina de entender lo que realmente sucede en la práctica real dentro de lo suyo. Al igual, todavía me retumba en el cerebro eso de que los “gallos de combate viven como reyes y mueren como héroes, frase plagiada (para estar de moda) a los taurómacos y que el gallero presente usó para defender su cruel práctica. Hay más, pero ya no espacio por hoy.

