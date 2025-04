¿Propuesta de avanzada y en armonía con la Constitución de CDMX?

Este martes se dio a conocer el Dictamen aprobado por la Comisión de Bienestar Animal del Congreso capitalino para la construcción de la Ley de Protección y Bienestar Animal de la CDMX, ordenamiento que de ser aprobado por el Pleno abrogaría la legislación vigente. El proyecto se nos vendió con mejoras, avances vanguardistas, participación social y académica, pero, especialmente como un ejercicio de armonización con la Constitución capitalina y demás normatividad relativa. Para ello, detallan haber integrado 26 proyectos relativos a la materia, que con el tiempo han ido proponiéndose desde las diferentes fuerzas políticas representadas, sólo que…

Una ley bajo tales premisas no puede entenderse cuando permanece excluyendo crudelísimos eventos como los taurinos, las peleas de gallos, jaripeos y omisiones para los “paseadores de perros”. Tampoco se comprende que continúe cosificando a los animales a partir de clasificarlos de conformidad a la función zootécnica que se les ha impuesto desde el antropocentrismo absoluto, cuando debiera no sólo aplicar a todos estos seres sintientes sin especificación alguna, sino incluso a los invertebrados con demostrada capacidad de sufrimiento como pulpos y langostas, especies que por cierto se encuentran en el limbo jurídico federal. Por ello, leer el proyecto resulta molesto, y tanto por su falta de forma como por su fondo. Son más de 400 páginas… todo un choro que entiendo como parte del protocolo, pero, iniciar su lectura desde la página concluyente no cambia la percepción de revoltura, omisiones y brincos hacia atrás. Algunas disposiciones serán celebradas al estar enfocadas discriminatoriamente, como si sólo de perros a proteger se tratara. Otras definitivamente son improcedentes, empezando porque como insistentemente lo ha expuesto Sandra Segovia-Todos somos animales; también tu… es una ley donde al sujeto que es objeto de su protección le determina cómo morir y ser explotado. Asimismo, las definiciones no fueron homologadas con las que tienen una normatividad madre y varios términos no se actualizaron. Invade competencias y presenta absurdas contradicciones. Sostiene la prohibición de la cacería en el territorio, sí, pero mezcla en el mismo párrafo autorización para colecta científica, lo que ya está legislado. Entonces, sobre regula. Obliga el registro de los animales de compañía, factor condicionante para su vacunación contra la rabia. No conformes con el registro, el número asignado deberá venir impreso en la placa de identificación con el coste que ello implica, so pena pecuniaria. Regula duramente los hogares temporales, y si al sector protector nos cuesta sangre, sudor y lágrimas conseguir sitios así, con esta disposición desaparecerán. No toma en cuenta que el 90% o más de criadores, reproducen en su casa-habitación y no en “establecimientos”. Prohíbe su entrega a domicilio, una vez adquiridos. No termino de reírme. Exige la esterilización a edades en que de no hacerse con suma experiencia, puede dejar daño irreversible especialmente en las perras.

En fin, que son un chorro de confusiones y dudas las que me provocó el proyecto y que por cuestión de espacio no terminé de detallar. Ya lo iré haciendo, aunque tarde porque supuestamente hoy se vota la iniciativa en el pleno y a como los legisladores acostumbran pasará sin siquiera haberse leído y mucho menos entendido en sus alcances y omisiones. Sin embargo, ninguna ley es retroactiva.

