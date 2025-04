¿Yo qué hay sobre los otros animales?

Y, pasando al México real, no es de extrañar que me manifieste con incertidumbre por la condición que pudieran estar guardando los animales no humanos tras el huracanazo que devastó particularmente la “zona dorada” de la costera acapulqueña donde está o ¿estaba? ubicado el parque acuático denominado El Rollo (antes CICI) y que hasta donde supe, contaba al menos con dos delfines (BRISA y CHIQUILLO) y a saber si también todavía tendría lobos marinos. ¿Qué habrá sucedido con esas criaturas durante el fenómeno? ¿Los habrán resguardado preventivamente en tiempo y forma? Se agradecerá información precisa, porque hasta ahora sólo hay rumores que inquietan y nos mantienen sin saber cómo apoyar a estos seres cuyo buen destino, por cierto, está ahora en manos del senador Raúl Bolaños Cacho, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, que sí o sí debe atender las recomendaciones y observaciones que le han estado enviando expertos nacionales e internacionales en la materia, relativas todas a la dura regulación que pretende, vía iniciativa, para mejorar e ir desterrando el cautiverio de los mamíferos marinos que, definitivamente, no nacieron para ser el payaso de nadie. Está también el pendiente sobre la fauna cautiva en el Centro Social Parque Papagayo, del que también ignoro, por desconexión, cuánta fauna silvestre albergaba al momento del evento, sin omitir a los gatitos que solían vagar amablemente por sus instalaciones y que mucho me temo que desaparecieron tras el golpe de Otis.

Posiblemente no se entienda adecuado que me sobrecoja por los otros animales ante la tragedia humana que se está padeciendo en #TodosSomosAcapulco y sus municipios aledaños, pero, entiéndaseme encarecidamente que también son vidas que cuentan y que requieren tener atención y socorro, como al igual resultará saber, al paso del tiempo, qué tanta parte de la fauna silvestre nativa se perdió o si logró resguardarse al sentir de cerca el fenómeno, porque para eso se pintan solos, no nos requieren, pero lo que son los animales de compañía, los perros y gatos abandonados y los animalitos de granja o de apoyo para el trabajo agrícola y otros usos, esos sí que no tienen forma de protegerse y los que hayan sobrevivido al desastre seguramente necesitarán ser curados, alimentados e hidratados. Al respecto…

En el área metropolitana han estado surgiendo sitios que se apuntan como “centros de acopio” para recibir insumos dirigidos al rescate y recuperación de los animales encontrados en desgracia o que perdieron su hogar y tutores o que se extraviaron o que se fugaron de casa a la caída de los portones o que en definitiva nunca han tenido hogar, pero son supervivientes. Sin embargo, en lo personal creo que es momento de no perdernos en la buena intención y mejor contactar a la Cruz Roja para saber si por medio de esa Benemérita Institución pueden hacerse y enviarse las donaciones respectivas o, todavía más práctico, buscar en sus redes sociales a las protectoras locales que organizadas en comunidad conforman el grupo Patitas Felices Acapulco, a las que por lo pronto puede apoyárseles desde la capital mexicana entregando alimento seco y húmedo para perros y gatos, medicamentos específicos y equipo diverso en el Foro Silvia Pinal, sito en Av. Juan Escutia No. 96, colonia Condesa, en horario de 9 a 17 horas. Silvia Pasquel, recordemos, es aguerrida protectora y dueña y señora de Acapulco, así que si le desviaran los donativos a otro propósito, no se la acabarían. Agradezco a @soytuvoz0 y a @Jaulas la orientación.

