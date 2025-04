Reconversión de 412 mil m2 en CDMX: CBRE

Diego Fernández, Vicepresidente del sector de oficinas de CBRE México presentó un estudio que asegura que durante cinco años consecutivos, desde inicios del 2015 hasta el 2019, se observaron las cifras más altas en la construcción de espacios corporativos en la Ciudad de México, con rangos de 1.6 a 1.8 millones de m2 y entregas de nueva oferta de 400,000 m2 en promedio al año durante este periodo. Registrando un aumento de inventario de oficinas de clase A/A+ de 4.4 millones de m2 en 2015 a 6.8 millones de m2 en 2019.

Sin embargo, este rápido crecimiento ha llevado a una sobreoferta y a un aumento de la vacancia o disponibilidad, que ha llevado a los inversionistas ha reconvertir los espacios corporativos en otros usos. Desde 2017 hasta ahora en la CDMX, se han reconvertido 19 proyectos de oficinas de clase A/A+ a usos habitacionales, hospitalarios y educativos, sumando un total de 412 mil m2.

“A partir de la pandemia algunos inversionistas decidieron buscar otros segmentos para reconvertir espacios con un mejor esquema de comercialización, por lo que proyectos planeados y en construcción también fueron considerados en un ajuste de giro”, señala CBRE.

La demanda de vivienda en los corredores centrales de la Ciudad de México ha impulsado la reconversión a proyectos multifamiliares. Un 85% de estos desarrollos se localizan en los submercados de Reforma, Polanco e Insurgentes, que suman 11 proyectos entre el 2019 y 2023.

Además, la pandemia ha acelerado el crecimiento del sector salud, lo que ha llevado a un aumento de las reconversiones a usos hospitalarios, por lo que las reconversiones hacia este giro se vieron con mayor impulso a partir del 2021.

El submercado de Insurgentes es el que más reconversiones presenta, con el 32 % del total de proyectos.

"Las reconversiones han sido una estrategia efectiva para aprovechar mejor el uso de los espacios existentes y en construcción. Estas reconversiones han permitido la absorción de espacios ya existentes y han reorientado los proyectos en desarrollo hacia un uso más eficiente", nos explica Diego Fernández, Vicepresidente del sector de oficinas de CBRE México.

TRAMITES.- El Servicio de Administración Tributaria reportó que de enero de 2022 a julio de 2023 se emitieron 569 millones 676 mil 665 facturas con complemento Carta Porte, correspondiente a 97 mil 662 contribuyentes. Este complemento ha cobrado gran relevancia desde que se volvió obligatorio en 2022.

COMERCIO.- La onceava edición de HOT SALE -que se llevó a cabo del 15 al 23 de mayo de 2024- registró ventas totales por 34,539 millones de pesos en ventas totales, lo que representa un crecimiento de 15.3% en comparación con la edición de 2023. De acuerdo con el Reporte de Resultados HOT SALE 2024, —elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) en colaboración con NielsenIQ, Netquest, Similarweb, Emplifi, Digimind y Retail Compass— la campaña registró la participación de 5 de cada 10 internautas, lo que representa más de 12.5 millones de personas.

CAMBIOS.- Volkswagen Financial Services completó con éxito una reestructuración corporativa con el fin de acelerar su transformación en un proveedor integral de servicios de movilidad. Por tal motivo, todas las actividades en Europa, incluyendo Volkswagen Bank, se consolidan bajo Volkswagen Financial Services Europe AG, mientras que Volkswagen Financial Services Overseas AG será responsable de los negocios de servicios fuera de Europa. Por esta razón, Volkswagen Financial Services México es ahora filial de VFS Overseas AG.

