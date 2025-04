Reseteo de la partidocracia para que haya democracia

Si la Reforma Electoral hubiese sido propuesta y promovida ampliamente en 2019 como eje central del “modelo de transformación” ofrecido durante campaña, en la que no sólo se buscará transformar el sistema electoral, sino todo el modelo del Estado, hoy el proceso de sucesión sería otra cosa y la impronta de este sexenio habría dejado huellas indelebles. La ruta era clara, se propuso la “Constitución Moral”, que era básicamente un llamado a la elaboración de un pacto social que sentaría las bases para un nuevo arreglo constitucional y transformar el Estado; ese era el momento en que había toda la confianza para hacerlo.

La elaboración de este documento y convocatoria fue encargada a Ortiz Pinchetti (hoy titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales), Enrique Galván Ochoa (hoy integrante del comité que seleccionará a los nuevos consejeros del ine) y Verónica Velasco, quienes se la pasaron en pleitos internos y lo máximo que entregaron fue la impresión de unos cuantos folletos refriteando “la cartilla moral” de Alfonso Reyes.

Como diría Calle Trece: “las oportunidades son como las olas que vienen y se van”, el tiempo pasó y la 4T jamás fue si quiera bautizada con un nombre propio (es como llamar a tu cuarto hijo, “Cuarto hijo”) y a menos de 14 meses de saber quién será el próximo presidente, llega este “Plan B” de la Reforma Electoral como un traje a la medida para las elecciones inmediatas, es decir, en vez de haber dejado un legado en esta materia, llega mal y tarde.

Por ello, celebro la amplia respuesta de la gente durante la concentración en el Zócalo y reconozco la civilidad con la que se llevó a cabo. Marcha a la cual acudí y fui parte de sus convocantes, y reitero lo que mencioné durante la conferencia de prensa para el emplazamiento: “juntos, pero no revueltos, es decir, la sociedad es la protagonista, los integrantes de la partidocracia de todas las filias que de buena fe acudan, por supuesto que son bienvenidos, no obstante, es la sociedad quien lidera.

No olvidamos que nos fallaron, les dimos una poderosa herramienta política llamada "partidos” y partido dejaron el país, falló todo el sistema y hoy resulta irónico que, como dirían los guatemaltecos, debamos defender Guatemala (ine), porque estamos yéndonos hacia Guatepeor (Plan B). El pendiente sigue, el sistema electoral y la refundación del Estado es un pendiente para el siguiente sexenio."

Tras la concentración me gustaría compartir: 1) No se me quita como mexicano la pena del alma que provoca la culpabilidad de García Luna, de corroborar hasta que nivel es válida y se queda corta la frase de Molotov cuando canta: “te dimos trabajo pagado y honrado y te dimos un arma para cuidarnos y el arma que usas, la usas para robarnos”, con ganas de ir al Zócalo y de menos hacer una especie de vudú colectivo e incendiar un muñeco del personaje, al igual que hace años se hizo con el muñeco de Peña Nieto durante la marcha de los 43. Sin embargo, queda claro que ese no era el propósito de la movilización, pero queda pendiente una catarsis social, no solo contra García Luna, sino contra todos los que han hecho de la mentira, el miedo, la violencia y la corrupción la forma de gobernar.

2) Si bien respeto la independencia de pensamiento de Beatriz Pagés, creo que erró en su llamado a un “Frente Amplio”, donde los partidos les abran las puertas a los ciudadanos. Entiendo que proviene desde una visión pragmática por la conformación del sistema electoral de la partidocracia, sin embargo, no es lo correcto. Como tampoco es cierta la reacción del Presidente al afirmar que existen sólo dos visiones de país. Existe una tercera vía y es CONTRA TODOS, una silenciosa fuerza independiente, que a pesar de tener todo en contra, navegue cuesta arriba y sea poco pragmático, es lo correcto. Se trata de que la sociedad empoderada se quite las chinches de encima (los partidos políticos) y no de volver chinche a toda la sociedad, no claudicar en la capacidad de mejorarnos, innovarnos, superarnos, resetearnos y reconfigurar nuestro sistema político.

