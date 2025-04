Samuel daña a Máynez

Samuel García es un peligro para Jorge Álvarez Máynez. El gobernador de Nuevo León se ha empeñado en aparecer como verdadero jefe político del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano y eso, que esté debajo de Samuel, ubica a Jorge como un político pequeño, irrelevante.

Ser compadre de borracheras y celebrarle todos los malos chistes al gobernador no le ayuda a Máynez ni al MC que, aunque usted no lo crea, encara el riesgo de perder el registro en varias entidades. Samuel y Mariana dominan su ecosistema político de San Pedro Garza García y con eso pueden alcanzar triunfos locales, pero Máynez no. Él no es, no lo es, un junior regio que creció en los campos de golf. No es y no lo parece, de modo que verlo ahí, con ellos, es percibirlo como un impostor.

Tiene que buscarle por otro lado. Dice gente que lo conoce que Máynez es un joven inteligente, preparado, con genuinas preocupaciones sociales. Es increíble que no caiga en cuenta que la inmensa mayoría de los jóvenes mexicanos que votarán por primera vez en las elecciones de junio no se pueden comprar unos tenis fosfo-fosfo que cuestan casi tres mil pesos. Que Máynez ya le pare al relajo y se ponga serio, no solemne ni aburrido, de otra forma conducirá al MC al barranco.

Los detalles de AMLO

El presidente López Obrador le está sacando provecho al periodo de intercampañas. Las candidatas y el candidato presidencial están obligados a moverse a medio gas, pero él no. Al contrario, metió el acelerador hasta el fondo y ahí está haciendo campaña a su manera, apabullando a la oposición y reiterando una y otra vez que el único camino de México es el del movimiento que él encabeza. Para ahorrarle trabajo a la doctora Sheinbaum y su equipo ya hasta le hizo hasta su programa de gobierno. Qué detallazo. Seguro también mandará una lista con los nombres del gabinete de Claudia, para que ella no se rompa la cabeza eligiendo. Dicen, incluso, que ya les tiene apartados lugares a sus chamacos, orgullo de su nepotismo, y que han salido tan duchos para los negocios.

Machismo ponzoñoso

La abrumadora presencia mediática del presidente López Obrador mantiene a su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, en la penumbra. Por momentos se olvida que tiene por ahí, guardado en el clóset, el bastón de mando. ¿Qué hace con él? Hay en la relación AMLO-Claudia un machismo ponzoñoso. Me explico. Ya es momento de que se muestre a la ciudadanía que Sheinbaum tiene mejores ideas que AMLO, o por lo menos propuestas distintas, propias. Que suelte por ahí una idea original no quiere decir que quiera romper con su mentor, quiere decir que puede ser presidenta de México que para eso está compitiendo. La percepción general es que AMLO se decidió por Claudia por ser un cuadro dócil que apoyará todo lo que el tabasqueño decida, aunque sean disparates. Claudia ganará la elección trepada en los hombros de AMLO. No es una buena noticia.

Más vale sola

Si Xóchitl Gálvez quiere tener una oportunidad de ganar la elección tiene que hacer un esfuerzo supremo y competir con determinación hora tras hora. Para todos es evidente que no compite contra Sheinbaum, sino contra AMLO y el aparato del Estado mexicano. Tiene a su favor que hay millones de mexicanos inconformes víctimas de la violencia, las extorsiones, la falta de medicinas, la mala educación. El oficialismo tiene dos fortalezas: los programas sociales y las mañaneras. Hay que apropiarse de unos y torpedear a la otra. Dicen muchos, a manera de lamento, que Xóchitl va sola, sin Alito y Marko que le han regateado el apoyo. Yo considero que mientras más lejos esté de esos tipos será mejor para Xóchitl.

