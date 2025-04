La SCJN da la razón a Bardahl en propiedad de marcas

Finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las marcas F1 y Fórmula 1 pertenecen a la empresa Bardahl de México, que lleva Sergio Díaz, y que están registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) desde 1979.

El pasado 28 de julio, la Segunda Sala de la SCJN, resolvió el amparo directo (437/2023) en favor de la empresa mexicana y juzgó que la compañía de origen holandés Fórmula ONE Licensing, B.V., no tiene la protección de las leyes de país para impugnar y registrar una marca concedida con anterioridad. La empresa extranjera había solicitado al IMPI la nulidad de la marcas F1 y Fórmula 1 de Bardahl de México.

Los ministros de la Suprema Corte determinaron que la fracción 1 del artículo 151, de la Ley de Propiedad Industrial de México, es inconstitucional ya que la nulidad de un registro de marca no puede ser interpuesto en cualquier momento por violarse la garantía de seguridad jurídica por ello, se concede a Bardahl de México la protección de sus marcas, para aceites y lubricantes para automóviles, otorgadas desde hace 44 años por el gobierno mexicano.

ESTILO. El empresario Ricardo Salinas Pliego ha impuesto un estilo peculiar en el manejo de sus redes sociales. No sólo promueve y maneja temas de interés como la polémica en torno a los libros de texto e intercambio de opiniones, a veces algo subidas de tono, con personajes políticos y de opinión pública; sino también promueve e impulsa estrategias de marketing como sorteos, que atraen y benefician a miles de sus clientes en diferentes sectores, en especial bancarios. Pero lo más importante es el mensaje sobre la libertad del individuo, del ciudadano que debe enfrentar un mundo aterrador que protagonizan los llamados gobernícolas. Siempre, en todos los temas y polémicas está plasmado el espíritu de la libertad a crear, a emprender, a ser uno mismo y superarse.

Su estilo en redes sociales es tan peculiar, que lo convierte más que en un empresario, en un ser humano. Muchos Generales de las empresas en México no tienen la menor intención de bajar al mundo terrenal y entablar un diálogo con la sociedad. Prefieren pagar campañas de marketing a través de sus gerencias, desde sus Olimpos. Es un estilo que gusta a muchos, la prueba es que regularmente encabeza los altos récord de vista en la red X.

LABORAL. Se le multiplica la chamba a la Secretaria de Economía, que lleva Raquel Buenrostro. No solo tendrá que ir a un panel de controversias en el tema del maíz transgénico en el marco del Tratado de Libre Comercio, conocido como T-MEC, sino también a otro de orden laboral. El gobierno de Estados Unidos pidió abrir un panel laboral donde se defina si existió o no denegación de derechos laborales en la Mina de San Martín, en Sombrerete Zacatecas, propiedad de Grupo México. Napoleón Gómez Urrutia presentó la queja que dio origen a este proceso con dos objetivos: tener un nuevo pretexto para ignorar el laudo definitivo que lo condena a pagar 55 millones de dólares más rendimientos acumulados desde 2005 a ex trabajadores mineros y generar conflictos para presionar por un nuevo cargo político que le dé fuero.

