Con Stanley inicio la lucha por talento en TV

El asesinato del comediante y conductor Francisco Stanley ha sido uno de los episodios más complejos que han vivido los medios de comunicación en México. Todavía parece que fue ayer cuando la Ciudad de México se paralizó al saber que aquella camioneta que yacía rafagueada afuera del Charco de las Ranas tenía fallecido en su interior al conocido conductor y comediante.

Esto, porque estamos a nada del estreno del documental “El Show. Crónica de un Asesinato” que se lanzará el próximo 7 de junio en la plataforma ViX y que fue producido por N+ Docs. Mucho en parte por la interesante estrategia de comunicación que Televisa ha seguido, en donde no ha dejado de meter incógnitas y dudas entre el público, como por ejemplo si hay o no coincidencia para que el hijo de Paco, Paul, no pueda decir nada sobre la serie documental metiéndolo a su reality show “La Casa de los Famosos México”, lo que lo tienen completamente incomunicado.

Con Diego Enrique Osorno, experimentado periodista independiente que ha realizado trabajos sobre crímenes de alto impacto en el país, en la dirección, la serie documental de N+, desmenuza en 5 capítulos información inédita sobre el asesinato de Stanley y promete esclarecer interrogantes que desde hace más de 20 años están en el aire.

Mucho de ello se logra con las decenas de testimoniales que la serie aglutina, entre ellos los de Emilio Azcárraga Jean, Presidente de Grupo Televisa, y Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. Imposible olvidar que Stanley fue uno de los primeros talentos que se fue de Televisa y a TV Azteca, lo que prácticamente empezó una competencia por el talento y por la preferencia de las audiencias.

Tampoco se puede perder de vista que ambas televisoras entraron en una abierta afrenta con las autoridades capitalinas, al encabezar desde su noticieros y coberturas especiales una postura muy crítica por la incapacidad del gobierno de esclarecer los trágicos hechos. Tal vez este fue uno de los primeros grandes conflictos entre televisoras y un gobierno.

De lo que no queda duda, es que es un documental serio y de investigación profunda, los personajes que se prestan a salir en él no son menores. Llama la atención que también aparezcan dando testimonio como Cuauhtémoc Cárdenas, Lilly Téllez y aquellos directamente vinculados con los hechos como Mario Bezares, su esposa y Paola Durantes, entre muchos otros.

La historia alrededor de Paco Stanley y su asesinato vincula muchas agendas de la vida pública del país y hasta de vínculos con el narco, de ahí que sea tan controversial. Sin duda alguna, Televisa ha sabido abordar este tema, combinando una rigurosa investigación periodística hecha serie documental con una audaz estrategia de comunicación.

