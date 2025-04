Se trata de motivar; no de castigar económicamente

Y es que tristemente al iniciar este 2024, revisando las redes sociales di cuenta del hallazgo de otro cadáver perruno con evidentes señales de haber sido mancillado y muerto o abandonado en las inmediaciones del Bosque Nativitas. Ello, sin que hasta la fecha y pese al dramatismo del contexto, alguna autoridad competente se pronuncie o haya intervenido formalmente. Que se sepa, ni la Alcaldía Xochimilco a donde corresponde el escenario criminal, ni tampoco por lo tocante al gobierno central capitalino a través de la Fiscalía Especializada de la FGJ, la PAOT, AgAtAn y la mismísima Secretaría de Seguridad Ciudadana y su Brigada de Vigilancia Animal, entidades de las que dadas las circunstancias se hubiera esperado aunque fuera una disimulada actuación, en atención a las múltiples denuncias de los residentes y protectores de la zona. Con este lomito suman ya, en tan sólo seis meses, 21 criaturas aparentemente sacrificadas de forma ritual, resultando de espanto que nadie haga nada. Y a lo anterior, debo agregar la cada vez más incomprensible resistencia a mejorar las terribles condiciones nutritivas, higiénicas y de confortabilidad y entorno que padece el jirafo BENITO en la hoy helada capital chihuahuense donde ¿gobierna? una totalmente sorda, ciega e ignorante persona conocida como “Maru Campos”, que se niega a intervenir; no sólo por el animal citado sino en general por la fauna que dizque resguarda el Parque Central y que por las condiciones en que sobrevive debe ser movilizada de inmediato a lugares adecuados y dignos, según su especie, lo que ¡URGE!, pues por si no lo sabe la “mandataria”, los conejos mueren a saber la razón y ahí permanecen mientras otros animales les pasan por arriba, como es el caso de una tortuga terrestre que comparte encierro con ellos y que en su deambular por el desértico espacio va atropellando esos inertes cuerpecitos bajo su característico modo bulldozer. Asimismo, hay patos muy lesionados y que así permanecen, terminando por morir a los ojos del visitante sin levantar la más mínima mortificación entre quienes los tienen a cargo. En fin, que tampoco faltaron los lomitos lacerados a causa de los cohetones estúpidamente lanzados para celebrar el fin de ciclo, pero…

No todo fue de terror, por cuanto el senador panista Víctor Fuentes lanzó una iniciativa muy atractiva como sería que vía la Ley del Impuesto sobre la Renta pudiéramos deducir fiscalmente los honorarios del médico veterinario y otras inversiones para la atención y el bien estar (separaditos los términos, por favor) de nuestros animales, cada vez con más altos costos, lo que aparte caería de perlas justo ahora en que finalizando año y para cobrar vigencia a partir del 27 de diciembre pasado fueron publicadas en la Gaceta Oficial de CDMX varias disposiciones que, aunque necesarias y congruentes con la nueva forma de entender el correcto trato a los compañeros animales (tanto los domesticados como los no convencionales porque la legislación referida no está diseñada solamente para perros y gatos), implicará erogaciones que no serán fáciles de cubrir, empezando porque seremos multados (en lugar de estimulados) si no traemos permanentemente identificadas a las criaturas tal como se dispone, incluido el número del RUAC (Registro Único de Animales de Compañía) grabado en el collar o en una plaquita a la que apenas si en la diseñada para los chuchos le caben los datos básicos (en los mininos imposible), sin omitir que además es artefacto que pierden de forma constante y no es barato. Igualmente y de conformidad a su redacción, queda o-bli-ga-da la esterilización, lo que celebro enormemente para michis y guaguás, pero no me veo cortándole al tortugo bajo mi tutela hereditaria, la posibilidad de reproducirse en cumplimiento de las CINCO LIBERTADES que se les deben cumplir. De no hacerlo sería acreedora a sanciones administrativas que se especificarán en un Reglamento que a saber cuándo y cómo quedará elaborado. Tengo más opinión a estas recientes disposiciones pero ya no dispongo de espacio por hoy, así que daré continuación al tema, no dejando en el tintero la preocupación que me invade por los abandonos o desconocimientos que pudieran darse sobre los animales para evitar las sanciones pecuniarias.

