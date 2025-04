Urgente participación del activismo animalista nacional e internacional

Una vez desahogado con enorme rabia e impotencia el punto anterior, hago un URGENTE y encarecido llamado a todo el activismo animalista nacional e internacional; especialmente al que siempre está preocupado y ocupado por la normatividad que regula el manejo de la fauna y que particularmente en este caso, tratándose de un ordenamiento eminentemente técnico, requerirá de un gran esfuerzo, conocimientos, agilidad y sobre todo fundamentos científico-jurídicos para realizarle comentarios al Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM 135-SEMARNAT-2004, Para la regulación de la captura para la investigación, transporte, exhibición, manejo y manutención de mamíferos marinos en cautiverio. No omito citar que para desarrollar el texto fuimos convocadas diversas personas físicas y morales, que iniciando en el 2023 y durante varios meses trabajamos sin poder abrir la boca públicamente al haber firmado una Carta de Confidencialidad que nos impedía hacerlo. Ello, pese a que el Grupo de Trabajo estaba totalmente desbalanceado al haber sido conformado mayoritariamente por propietarios, representantes legales y/o profesionistas y trabajadores de y para empresas delfineras, dado lo cual fue harto difícil combatir algunos puntos y hasta la congruencia con el mismo OBJETO de la NOM, razón por la que ahora que ya se pudo y puede, solicito amablemente… exijo si es factible… la participación activista para hacer comentarios formales al documento que a partir del pasado 10 de septiembre -tras haber aparecido publicado en el Diario Oficial de la Federación- cuenta con 60 días naturales para comentarlo. Les dejo la liga para bajarlo: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5738634&fecha=10/09/2024#gsc.tab=0 (DOF del 10-09-24). Particularmente insisto en poner atención al OBJETO real de la normatividad, que leyéndolo con cuidado no incluye el uso y dominación de los animales en espectáculos y menos interactuando con humanos, pues no es igual “exhibirlos” y “manejarlos”, que abusar de toquetearlos, trepárseles y meterles público a sus recintos (albercas) con todo el riesgo sanitario que lo anterior conlleva para unos y otros. Asimismo sugiero leer y complementar a detalle el numeral 4 dedicado a las “definiciones”, y al igual propongo detenerse de forma muy puntual en todo el numeral 5, teniendo especial cuidado de presentar propuestas o cambios y añadidos bien fundamentados. Para ello planteo presentar los comentarios a tres columnas, para en la primera (“DICE”) poder vaciar el texto tal cual viene; en la segunda (“DEBE DECIR”) incluir la propuesta, y ya en la tercera circunscribir el fundamento correspondiente. Puntos especiales a observar: las capturas dizque científicas; la calidad y control del agua; los espacios para el confinamiento; los programas interactivos que no tienen finalidad educativa alguna sino más bien todo lo contrario y, la reproducción artificial sin objeto concreto para la conservación de esas especies. El documento con las observaciones podrá ser entregado directamente en las oficinas de la SeMARNat, cita en Avenida Ejército Nacional Nro. 223, piso 16, Colonia Anáhuac. Alcaldía Miguel Hidalgo. C.P 11320, CDMX o mucho más sencillo, se podrá enviar al correo electrónico: nom135.mamiferos.marinos@semarnat.gob.mx, siempre dentro de la fecha límite.

Aunque arda, para esta actividad ya regulada y permitida resulta indispensable establecer criterios que permitan, dentro de lo posible, salvaguardar la integridad de las criaturas y para ello más vale contar con un documento que codifique a los delfineros a no tener forma alguna de controlarlos. Peor aún sería dejarlos irse por la libre…

