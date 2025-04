No se vale

En otro tema… por encontrarnos justo en la etapa final de las campañas para obtener la gubernatura del Estado de México, hoy voy a ocuparme ligeramente de las volátiles propuestas animalistas de las candidatas Delfina Gómez, quien va por la alianza Juntos Hacemos historia, y Alejandra del Moral (PRI, PAN PRD y Nueva Alianza), partiendo de tratarse de una entidad con severo y enorme rezago histórico en materia de tutela responsable y violencia contra los animales no humanos, que no se acotan a perros y gatos y menos en un territorio ampliamente rural. Ignoro si alguien por allá esté convencido de que cualquiera de las referidas pudiera ser la panacea para los amados peludos, plumíferos o escamosos (porque la carga incluye a los huéspedes de los zoológicos de la entidad) mexiquenses, porque en realidad en casi nada se ha progresado. Quizás poco en las esterilizaciones y han sostenido bien lo correspondiente a la vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos, pero lo que es prevenir el abandono, promover la responsabilidad reproductiva y castigar el maltrato, háganse de cuenta que sus códigos penales y de Biodiversidad no existen.

Concretamente sobre las pobres propuestas animalistas, la candidata Gómez ha presumido dos/tres veces tener en adopción varios perritos, lo que no garantiza que tenga honesto compromiso para entrarle de lleno al asunto, menos todavía requiriéndose una fuerte inversión y peor cuando tiene en su haber un mal manejo del tema durante su ejercicio como presidente municipal de Texcoco. Respecto a la segunda candidata aludida, la he observado y por más buena voluntad que le pongo, tengo la impresión de que EL TEMA se lo metieron con calzador y prácticamente de último momento, viéndose obligada a prometer la creación (en tan inmen$o territorio) de (sólo) 4 “centros de rescate de animales domésticos” (ignorando, insisto, que tal concepto va más allá de guaguás y mininos y lo que esa materia implica), según, en “regiones clave” del EdoMex tales como Temoaya, Netzahualcóyotl, Metepec y precisamente Texcoco. ¿Casualidad esta ultima? No, y por ello no se siente que ninguna de las dos aspirantes tenga metido el proteccionismo animal en su ADN, pero le tuvieron que entrar para ganar el voto de un sector cada vez más interesado en las políticas públicas hacia los animales no humanos, particularmente en lo tocante a los perrhijos, que como ya lo expresó recientemente un muy refunfuñón Papa Francisco, hoy abundan más en los hogares que los hijitos humanos, sólo que… la Maestra Delfina cuenta en su mal haber con denuncia publicada a causa de la improcedente eliminación de 3 mil chuchos, razón por la que me pregunto qué la haría diferente como gobernadora. Por su parte, del Moral sólo denota ambición política. Da idea de que animalitos ni en retrato, como su paisano Enrique Peña.

Respecto a lo de Texcoco, Elena Chávez, autora del libro El Rey del Cash, subió por estos días un video en la red Tik Tok reclamando precisamente esas matanzas, pero lamentablemente politizando un asunto inmensamente doloroso con tal de pegarle a la candidata por MoReNa y de paso al presidente López Obrador. De todas formas sería bueno saber si ella denunció los hechos en tiempo y forma o si se los guardó para utilizarlos en una oportunidad como esta. Conste que son preguntas.

