Día Mundial de la Salud 2025: la OMS se enfoca en salud materna y neonatal para un futuro esperanzador

Este 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud 2025, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado una campaña internacional con un objetivo claro y urgente: promover la salud materna y neonatal como clave para construir un futuro más justo y saludable. Bajo el lema “Comienzos saludables, futuros esperanzadores”, el organismo llama a los gobiernos y a los sistemas de salud del mundo a redoblar esfuerzos para prevenir muertes evitables en mujeres embarazadas, madres y recién nacidos.

El Día Mundial de la Salud se celebra cada 7 de abril en conmemoración de la fundación de la OMS en 1948. Cada año, se elige un tema prioritario de salud pública para generar conciencia, impulsar políticas públicas y movilizar acciones a nivel global. En esta ocasión, la atención se centra en los inicios de la vida, reconociendo que la inversión en salud materna e infantil es esencial para romper ciclos de pobreza y desigualdad.

Cifras alarmantes: una muerte prevenible cada siete segundos

Cada año, cientos de miles de mujeres y millones de recién nacidos pierden la vida por causas que, en su mayoría, podrían evitarse. De acuerdo con estimaciones recientes, aproximadamente 300 mil mujeres fallecen durante el embarazo o el parto, mientras que más de cuatro millones de bebés no sobreviven al nacimiento o al primer mes de vida. Esto representa una muerte evitable cada siete segundos, una estadística que revela la magnitud del desafío.

Las proyecciones son igual de preocupantes: la mayoría de los países no alcanzará los objetivos internacionales de reducción de la mortalidad materna y neonatal para 2030 si no se toman medidas urgentes y sostenidas. Cerca del 80% de las naciones permanecerá rezagada en mejorar la salud materna, y al menos un tercio no logrará avances suficientes en la supervivencia de los recién nacidos.

La OMS subraya que la solución va más allá de los partos seguros. Se requiere un enfoque integral que incluya atención emocional y física para las mujeres y sus familias, el fortalecimiento de los servicios de salud mental, la detección oportuna de enfermedades crónicas y un mejor acceso a programas de planificación familiar. Escuchar las voces de las mujeres y responder a sus necesidades debe ser el eje de cualquier estrategia de salud pública.

La propuesta de la OMS en 2025

Como parte de la campaña de este año, la OMS ha lanzado una serie de acciones que incluyen:

La publicación de nuevas guías clínicas sobre atención prenatal y neonatal.

sobre atención prenatal y neonatal. El llamado a los gobiernos a aumentar la inversión en infraestructura de salud, particularmente en zonas rurales y marginadas.

en infraestructura de salud, particularmente en zonas rurales y marginadas. Campañas de sensibilización sobre la importancia del parto atendido por personal capacitado .

. Promoción del derecho universal a la salud, sin discriminación de género, raza o situación económica.

El Día Mundial de la Salud no solo es una fecha para recordar los logros en salud pública, sino una oportunidad para identificar las brechas que aún persisten. Este 2025, la OMS nos recuerda que garantizar comienzos saludables para madres y recién nacidos es una inversión con impacto duradero, no solo en la vida de las familias, sino en el desarrollo de las naciones.