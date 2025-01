Fallece la famosa influencer dominicana Carol Acosta ‘Killadamente’ a los 27 años

La influencer dominicana falleció a causa de un paro respiratorio Crédito: Especial

La comunidad digital está de luto tras el inesperado fallecimiento de Carol Acosta, conocida en las redes sociales como “Killadamente”. La influencer dominicana, de 27 años, se destacó por promover mensajes de amor propio y autoestima, acumulando más de 6 millones de seguidores en Instagram.

La noticia de su deceso fue confirmada por su hermana, Kathyan, quien expresó en Instagram: “Te amo hermana y siempre te amaré. Le doy gracias a Dios por darme una hermana como tú, con tu gran corazón. Descansa en paz, hermana mía”.

Post de @kateisbabe para su hermana 'Killadamente' Cortesía: IG

Según informes preliminares, Carol Acosta sufrió un paro respiratorio mientras cenaba en un restaurante, lo que le provocó asfixia. Aunque fue trasladada de inmediato a un centro médico, lamentablemente no pudo ser reanimada. Se espera que la autopsia revele detalles más precisos sobre las causas de su fallecimiento.

Carol Acosta ganó popularidad en 2015 al compartir contenido enfocado en la aceptación personal y la lucha contra la depresión, utilizando el humor como herramienta principal. Su influencia fue tal que, en 2017, incursionó en la música con temas como “Me amo y no me importa” y “Qué me hiciste hacer”, ambos con mensajes de empoderamiento y autoaceptación.

#ÚltimaHora | A través de redes sociales se ha reportado la muerte de la influencer "Killadamente", cuyo nombre real era Carol Acosta, a los 27 años. pic.twitter.com/vSlyXWzX1H — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) January 4, 2025

La partida de “Killadamente” deja un vacío significativo en la comunidad de creadores de contenido y entre sus seguidores, quienes han expresado su pesar y condolencias a través de diversas plataformas digitales. Su legado perdurará como un símbolo de autenticidad y amor propio en el mundo de las redes sociales.