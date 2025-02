Día de San Valentín Dia de San Valentín: Las sorpresas que todos quieren y los regalos que nadie espera (Becca Tapert)

El 14 de febrero es una fecha clave para el comercio y las relaciones personales, pero, ¿qué tanto coinciden las expectativas con la realidad cuando se trata de regalos? Diversos estudios y encuestas han analizado qué esperan recibir las personas en esta fecha y qué terminan obsequiando sus parejas.

Expectativas vs. Realidad

Según la National Retail Federation (NRF) en Estados Unidos, la mayoría de las personas prefieren regalos sentimentales o experiencias compartidas, como cenas románticas o viajes. Sin embargo, los obsequios más comunes siguen siendo flores (37%), chocolates y dulces (56%) y tarjetas (40%).

Un estudio de YouGov revela que muchas personas, en especial las mujeres, valoran detalles personalizados, mientras que los hombres prefieren regalos prácticos o experiencias como cenas o gadgets. Además, los hombres tienden a gastar más en regalos que las mujeres, aunque no siempre aciertan con lo que su pareja realmente desea.

Los estudios también han encontrado diferencias significativas en los regalos entre parejas casadas y no casadas. Según Statista , las parejas no casadas tienden a invertir más en experiencias románticas, como cenas, escapadas de fin de semana o eventos especiales. En contraste, las parejas casadas suelen optar por regalos más prácticos, como electrodomésticos, tecnología o artículos para el hogar. Además, las parejas casadas tienden a gastar menos en San Valentín en comparación con quienes están en una relación pero no han contraído matrimonio.

Respecto a la expectativa de recibir regalos el 14 de febrero, según una encuesta de Mitofsky en 2025, solo el 28% de los mexicanos espera recibir un regalo en San Valentín, lo que indica expectativas moderadas en torno a esta fecha.

Los regalos más comunes y los más deseados

Dia de San Valentín: Las sorpresas que todos quieren y los regalos que nadie espera Dia de San Valentín: Las sorpresas que todos quieren y los regalos que nadie espera (Nathan Dumlao)

Las encuestas de la NRF y Statista muestran los regalos más populares:

• Chocolates y dulces (56%)

• Tarjetas (40%)

• Flores (37%)

• Cenas románticas (31%)

• Joyería (20%)

• Perfumes y cosméticos (15%)

• Gadgets y tecnología (10%)

Sin embargo, los obsequios que las personas más desean recibir suelen diferir:

• Experiencias compartidas, como viajes o cenas especiales

• Cartas o detalles personalizados

• Regalos hechos a mano con significado especial

Nuevas tendencias en regalos

Un estudio de Ipsos destaca que cada vez más personas optan por regalos de bienestar, como suscripciones a servicios de autocuidado o experiencias relajantes. Además, ha surgido la tendencia de San Valentín “para uno mismo”, donde las personas se hacen regalos sin necesidad de una pareja, fomentando el amor propio y el autocuidado.

A medida que evolucionan las preferencias y las relaciones, San Valentín sigue siendo una oportunidad para expresar afecto, ya sea con un regalo tradicional o con un gesto que realmente conecte con los deseos de la otra persona.