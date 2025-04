Boletos para Dua Lipa: abre nueva fecha en Estadio GNP de CDMX

Boletos Dua Lipa La cantante se presentará en el Estadio GNP Seguros (Crónica Digital)

Ante una respuesta masiva del público mexicano, Dua Lipa abrió una tercera fecha para su gira Radical Optimism Tour en la Ciudad de México y todo está listo para la preventa. El nuevo concierto se celebrará el 5 de diciembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros, sumándose a las funciones previamente anunciadas para el 1 y 2 del mismo mes.

Con su inconfundible mezcla de pop contemporáneo, Dua Lipa llega con su Radical Optimism Tour a la CDMX. Esta gira respalda su tercer álbum de estudio, Radical Optimism, que alcanzó el puesto número uno en más de una decena de países y se ha convertido en el mejor debut de una artista femenina británica en lo que va del 2024; ahora los fans mexicanos podrán disfruta la gira en un concierto en vivo.

Tras su paso por escenarios como el Glastonbury y Austin City Limits, la cantante londinense llegará a México para ofrecer tres noches de su música en vivo en el Estadio GNP Seguros, como parte de una ruta latinoamericana que también incluye paradas en Argentina, Chile, Brasil, Perú y Colombia.

Preventa para el concierto del 5 de diciembre de Dua Lipa

Los boletos para esta nueva fecha estarán disponibles desde el 11 de abril. La venta será exclusivamente a través de la plataforma Ticketmaster, y se espera una alta demanda, considerando el rápido agotamiento de los accesos a los conciertos del 1 y 2 de diciembre.

¿Cuánto cuestan los boletos para Dua Lipa en CDMX?

Los precios están confirmados. Las zonas disponibles van desde entradas generales hasta espacios preferenciales con mejor visibilidad. Estos son los costos estimados:

Zona GNP: $3,879.50

General A: $2,537.50

Verde B: $2,781.50

Naranja B: $1,927.50

General B: $1,561.50

Verde C: $1,317.50

Naranja C: $829.50

El Estadio GNP Seguros, ubicado en la capital del país, recibirá otra vez a Dua Lipa, una estrella que dejó con buen sabor de boca en la última visita a México.

¿Quién es Dua Lipa?

Con apenas 29 años, Dua Lipa se consolidó como una de las voces más influyentes del pop global. Ganadora de múltiples premios Grammy y BRIT, su carrera despegó con hits como New Rules, Be the One y IDGAF, y continuó su ascenso con discos que fusionan sonido retro con modernidad, como Future Nostalgia y el recién lanzado Radical Optimism.

Además de su talento musical, suele mostrar su versatilidad en la moda y el cine, convirtiéndose en un referente cultural. Si eres fan de la artista, prepárate para la preventa.