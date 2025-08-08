Resultados Lotería Nacional 8 de agosto 2025: ganadores del Sorteo Especial 302

Sorteo Especial 302 de la Lotería Nacional Este viernes 8 de agosto se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Especial 302 de la Lotería Nacional se celebra este viernes 8 de agosto con una mezcla de tradición, expectativa y la ilusión de millones de participantes en todo México que esperan conocer los números ganadores.

Desde el Salón de Sorteos, los inconfundibles “niños gritones” serán los encargados de dar conocer el premio mayor.

Este evento conmemoró el 255 aniversario de la Lotería Nacional, reconociendo el papel fundamental de aquellas figuras femeninas que, a lo largo de los siglos, han contribuido al desarrollo cultural, político y social de nuestro país.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Especial 302 de la Lotería Nacional?

La edición 302 entrega uno de los premios más codiciados del año: 27 millones de pesos en su premio mayor, distribuidos en dos series. La mecánica permite que un solo cachito pudiera otorgar desde una fracción proporcional del premio hasta la totalidad del monto, dependiendo de la cantidad de boletos adquiridos.

La bolsa global de esta emisión alcanza los 80 millones de pesos, repartidos en más de 12 mil premios y reintegros, lo que incrementó las probabilidades de ganar para los jugadores de todo el país.

Con un costo de 60 pesos por cachito, este sorteo ofreció la oportunidad de participar en un evento de alto impacto con una inversión accesible.

Para quienes apostaron por maximizar sus posibilidades, la serie completa de 20 cachitos tuvo un precio de 1,200 pesos, mientras que la adquisición de ambas series —necesaria para reclamar el monto íntegro del premio mayor— ascendió a 2,400 pesos.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Especial de la Lotería Nacional

La ceremonia es transmitida en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, permitiendo que miles de personas sigan el desarrollo del sorteo sin importar su ubicación.

Con el protocolo característico, los “niños gritones” anunciarán cada número ganador del premio mayor. La grabación queda disponible para quienes deseen revivir el momento o verificar con calma los números.

¿A qué hora es el Sorteo Especial 302 de la Lotería Nacional?

El sorteo comienza puntualmente a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) este 8 de agosto, teniendo como escenario el tradicional Salón de Sorteos en la Ciudad de México.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Sorteo Especial 302?

Los números ganadores pueden verificarse en los puntos de venta autorizados y en la página web oficial de la Lotería Nacional, que cuenta con una herramienta para ingresar el folio del cachito y confirmar si resultó premiado.

Además, las redes sociales institucionales publican las actualizaciones de cada sorteo, ofreciendo acceso inmediato a la información desde cualquier dispositivo con conexión a internet.