Muere a los 38 años Juan Carlos Ramírez, actor de ‘Rosario Tijeras’ y ‘La Rosa de Guadalupe’

El actor Juan Carlos Ramírez falleció a los 38 años Especial

El mundo del entretenimiento mexicano está de luto tras confirmarse el repentino fallecimiento del actor Juan Carlos Ramírez Ayala, conocido por su participación en series como Rosario Tijeras, La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Marea de pasiones. Tenía apenas 38 años.

¿Qué le ocurrió a Juan Carlos Ramírez?

La agencia de representación del actor, I Am This, informó que Juan Carlos murió víctima de un aneurisma cerebral, una emergencia médica de alto riesgo que requiere atención inmediata y que, en este caso, resultó fatal. Su partida fue anunciada el sábado por la noche, y su familia recibió el apoyo de compañeros, colegas y admiradores que inundaron las redes con muestras de cariño.

La agencia del actor expresó su pésame vía Instagram Crédito: Instagram/@@iamthis.agency

Egresado de la Universidad Iberoamericana como arquitecto, Juan Carlos siguió su pasión por la actuación y debutó en 2018 en la miniserie Puño Limpio. A partir de entonces, destacó en múltiples producciones televisivas como Rosario Tijeras (Temporada 4, interpretando a “Chivo”), La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Marea de pasiones, El Último Rey, entre otras.

Sus 20 participaciones, desde unitarios hasta telenovelas, revelan su versatilidad y compromiso profesional.

La agencia I Am This destacó su “calidez, pasión y compromiso”. Sus seguidores también expresaron el impacto que dejó su energía y humanidad. Fue velado la madrugada del domingo, y su familia agradeció el apoyo y las oraciones durante este momento doloroso.