Resultados Melate, Revancha y Revanchita 13 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 4095

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 13 de agosto (Crónica Digital)

El Sorteo 4095 de Melate, Revancha y Revanchita se realiza la noche de este miércoles 13 de agosto de 2025, convirtiéndose en uno de los eventos más esperados de la semana para los aficionados a la Lotería Nacional.

Miles de participantes en todo México siguen atentos los números ganadores de Melate hoy, con la esperanza de llevarse la millonaria bolsa acumulada.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4095?

La edición de este miércoles ofrece una bolsa acumulada de 94 millones de pesos, resultado del sistema progresivo que incrementa el premio mayor cuando no hay ganadores en sorteos previos.

Esta dinámica ha sido clave para que el interés en Melate se mantenga en constante crecimiento, generando una gran expectativa entre quienes buscan convertirse en millonarios con sus combinaciones.

¿Cómo se juega Melate?

Jugar Melate es muy sencillo: el participante selecciona entre seis y diez números del 1 al 56. En cada sorteo se extraen seis números principales y una bola adicional que puede definir premios secundarios.

Las modalidades de Revancha y Revanchita utilizan la misma combinación elegida para el sorteo principal, aumentando de forma significativa las posibilidades de ganar sin necesidad de seleccionar nuevos números. Este sistema permite que cada boleto pueda generar múltiples premios en una sola noche.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4095

La Lotería Nacional transmite el Melate 13 de agosto 2025 en vivo a través de sus canales oficiales en YouTube y Facebook. Quienes no puedan seguir la transmisión en tiempo real pueden consultar la grabación para verificar los resultados del sorteo y confirmar sus combinaciones.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4095?

El Melate, Revancha y Revanchita de este miércoles se realiza a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, siguiendo la programación habitual de la Lotería Nacional para este tipo de sorteos.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4095?

Los números ganadores del Melate del miércoles estarán disponibles en la página oficial de la Lotería Nacional, donde se publica el desglose completo de combinaciones premiadas para el sorteo 4095, así como para Revancha y Revanchita.

Además, los resultados pueden verificarse en los puntos de venta autorizados o introduciendo la combinación del boleto en la plataforma digital de la Lotería Nacional, que informa de inmediato si el jugador ha resultado ganador.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

Participar en el Melate principal tiene un costo de 15 pesos. Activar Revancha incrementa el costo en 10 pesos adicionales y agregar Revanchita suma otros 5 pesos, alcanzando un total de 30 pesos para quienes optan por jugar en las tres modalidades y así aumentar sus posibilidades de ganar.