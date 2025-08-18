Resultados Progol 2294: ganadores de la quiniela de fin de semana

Resultados Progol 2294 Esta es la quinela ganadora del fin de semana

El concurso Progol 2294 mantuvo la emoción de los aficionados al futbol que buscaron anticipar los resultados de la quiniela de fin de semana. Con encuentros de la Liga MX, así como duelos internacionales, los pronósticos oscilaron entre marcadores previsibles y auténticas sorpresas que marcaron el rumbo de la jornada.

La Lotería Nacional confirmó los resultados oficiales, que ahora permiten a los participantes conocer el número de aciertos obtenidos y descubrir si lograron convertirse en ganadores de esta edición.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada de Progol 2294?

La bolsa acumulada del concurso 2294 alcanzó los 5 millones de pesos.

Resultados de Progol 2294

Necaxa 0-1 León: V

Tigres 1-3 Águilas: V

Tampico 3-2 Atlante: L

Juárez F. 0-0 Toluca F.: E

Valencia 1-1 R. Sociedad: E

Aston Villa 0-0 Newcastle: E

Man. United 0-1 Arsenal: V

Lens 0-1 Lyon: V

Botafogo 0-1 Palmeiras: V

Platense 2-1 San Lorenzo: L

Banfield 3-2 Estudiantes: L

La Equidad 2-1 Llaneros: L

Pereira-Ameri. Cali: L

Din. Moscú 1-3 CSKA: V

Resultado Progol 2294 Quinela fin de semana

Resultados Progol Revancha 2294

Toluca 0-1 Pumas: V

Guadalajara 1-2 Juárez: V

Querétaro 3-3 Atlas: E

Pumas F. 2-3 Águilas F.: V

Atlas F. 0-2 Guadalaj. F.: V

NY R. Bulls 1-0 Filadelfia: L

Águilas Dor 2-0 Boyacá: L

Resultado Progol Revancha Quinela fin de semana

¿Dónde consultar los resultados de la quiniela Progol 2294?

Los resultados oficiales pueden consultarse en la página de la Lotería Nacional, en sus redes sociales, a través de agentes autorizados o revisando el correo electrónico de confirmación en caso de haber jugado mediante AlegríaLotería.com.

¿Cómo jugar la quiniela Progol 2294?

La mecánica de Progol consiste en pronosticar el resultado de 14 partidos nacionales e internacionales, seleccionando entre victoria local (L), empate (E) o victoria visitante (V). El premio mayor se obtiene al acertar los 14 marcadores.

Además, existe la modalidad Progol Revancha, con siete partidos adicionales. Esta opción solo está disponible para quienes participan en el concurso principal y tiene un costo extra de $5 pesos.

¿Cuánto cuesta jugar Progol?

Progol: $15 pesos

Progol Revancha: $5 pesos

Progol + Revancha: $20 pesos

Los premios pueden cobrarse en oficinas de la Lotería Nacional, agencias autorizadas o bancos participantes. El plazo para reclamar el dinero es de 60 días naturales tras la celebración del concurso.