Resultados Lotería Nacional 26 de agosto 2025: ganadores del Sorteo Mayor 3984

Sorteo Mayor 3984 de la Lotería Nacional Este martes 26 de agosto se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 3984 de la Lotería Nacional se lleva a cabo este martes 26 de agosto de 2025, captando la atención de miles de personas que siguen con expectativa la transmisión en vivo para conocer los números ganadores. Con el tradicional entusiasmo de los niños gritones, esta edición reparte premios millonarios.

En esta ocasión, el sorteo rindió homenaje al Premio IMPI a la Innovación Mexicana 2025, impulsado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Secretaría de Economía, con el objetivo de reconocer a inventores y emprendedores que fortalecen el desarrollo tecnológico en el país.

¿De cuánto es el premio mayor en la Lotería Nacional este 26 de agosto?

Esta noche se conocerá el número que se llevará el premio mayor del Sorteo Mayor 3984 de la Lotería Nacional, con un premio de 21 millones de pesos para el billete completo con sus tres series. Cada serie individual otorga 7 millones de pesos, mientras que un solo cachito de 30 pesos brinda la posibilidad de ganar 350 mil pesos.

En total, se repartieron 66 millones 99 mil pesos entre 18 mil 760 premios y reintegros, lo que elevó las oportunidades de miles de jugadores que participaron en esta edición.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional

La ceremonia se realiza en el salón principal de la Lotería Nacional y es transmitida en tiempo real a través de su canal oficial de YouTube. Como es tradición, los niños gritones anunciaron los números ganadores, manteniendo el ambiente característico de este sorteo que cada semana convierte a nuevos ganadores en millonarios.

¿A qué hora fue el Sorteo Mayor 3984 de la Lotería Nacional?

El evento comienza puntualmente a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), horario habitual de los Sorteos Mayores.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 3984 de la Lotería Nacional?

Los resultados completos de este sorteo están disponibles en los expendios autorizados de la Lotería Nacional. Además, los jugadores cuentan con un verificador digital de billetes en la página oficial, que permite confirmar de forma rápida y segura si su número fue premiado.

La institución también publica la información a través de sus redes sociales oficiales y plataformas digitales, asegurando que todos los participantes puedan conocer los resultados de manera confiable y oportuna.