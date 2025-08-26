Spotify Messages: Cómo funciona, beneficios y cuándo estará disponible en México

Spotify Messages Ahora también podrás chatear dentro de Spotify para compartir tus contenidos favoritos con quien quieras.

Spotify ha anunciado el lanzamiento de una nueva función llamada “Messages”, que permitirá a los usuarios intercambiar mensajes directamente dentro de la aplicación móvil. A continuación, te contamos en detalle cómo funcionará, para quién estará disponible, qué oportunidades ofrece y a partir de cuándo podrás utilizarla.

Así será Spotify Messages

En busca de mejorar tu experiencia musical y con la aplicación, Spotify estará estrenando próximamente esta función en la que podrás iniciar chats individuales con otras personas usuarias con la posibilidad de enviar texto y reaccionar con emojis, así como compartir contenido dentro del hilo de conversación, tal como si se tratara de alguna otra app de mensajería.

Esto también te permitirá compartir con mayor facilidad tus canciones, podcast o audiolibros favoritos dentro de la plataforma. Gracias a la vista de Now Playing, el usuario podrá pulsar el ícono de compartir, seleccionar un contacto con el que haya interactuado previamente en Spotify y enviarle el contenido junto con un mensaje.

Now rolling out: Discovering music, podcasts, and audiobooks is better when it’s done together. Introducing Messages on Spotify. https://t.co/rZxvcGRutO pic.twitter.com/qgwSBnUmgS — Spotify News (@SpotifyNews) August 26, 2025

¿Quiénes podrán utilizar Spotify Messages?

Si no cuentas con una cuenta Premium, no te preocupes. Esta nueva función estará disponible también para usuarios gratuitos. La única restricción es que deberán ser personas mayores de 16 años. Además, sólo estará disponible a través de la app para dispositivos móviles, dejando fuera de momento la aplicación de escritorio para computadoras.

¿Qué beneficios tendrá Spotify Messages?

Uno de los principales objetivos de la plataforma es facilitar la forma de compartir con otras personas sin necesidad de utilizar otra aplicación de mensajería, como ocurre actualmente que tienes que copar un enlace y mandarlo por otro lado.

También, busca que los artistas, productores y podcast y audiolibros se beneficien de estas recomendaciones de boca en boca así como la generación de comunidad dentro de la propia plataforma.

¿Cuándo estará disponible Spotify Messages en México?

Spotify ha informado que la función Messages comienza su despliegue esta semana en mercados seleccionados. Aunque México no ha sido mencionado explícitamente en las comunicaciones públicas actuales, fuentes como TechCrunch indican que el lanzamiento inicial incluye mercados de América Latina, lo que sugiere una alta probabilidad de que México esté entre ellos, por lo que te recomendamos estar al pendiente de la app para disfrutar de estas nuevas funciones.