Resultados Melate, Revancha y Revanchita 29 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 4102

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 29 de agosto (Crónica Digital)

El sorteo 4102 de Melate, Revancha y Revanchita se lleva a cabo este viernes 29 de agosto de 2025, convirtiéndose en uno de los eventos más esperados de la semana por miles de participantes en todo México, quienes esperan conocer los números ganadores en tiempo real.

Con un premio millonario en juego, la expectativa creció desde días previos, atrayendo tanto a jugadores frecuentes como a quienes buscan su primera oportunidad de ganar con la Lotería Nacional.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4102?

La edición 4102 sorprendió a los apostadores con una bolsa acumulada de 142.5 millones de pesos, una cifra que refuerza el atractivo de este sorteo. El sistema progresivo de Melate incrementa el monto principal en cada juego, lo que despierta interés en los seguidores habituales y en quienes buscan sumarse a esta tradición de azar que, semana a semana, transforma vidas en todo el país.

¿Cómo se juega Melate?

Melate mantiene una mecánica simple y accesible, lo que ha contribuido a su popularidad. Con un solo boleto, el participante selecciona de seis a diez números entre el 1 y el 56. En el sorteo se extraen seis números ganadores y una séptima bola adicional que puede otorgar premios secundarios.

Lo más atractivo es que una misma combinación puede competir también en las modalidades Revancha y Revanchita, ofreciendo oportunidades extra de ganar sin necesidad de adquirir nuevos boletos. Así, una jugada única puede aspirar a premios en tres sorteos diferentes.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4102

El sorteo 4102 se transmite en vivo por los canales oficiales de la Lotería Nacional, incluyendo su página web y redes sociales como YouTube y Facebook. Para quienes no pudieron seguir la emisión en tiempo real, el video completo y los números ganadores quedaron disponibles en las plataformas oficiales, permitiendo consultar los resultados en cualquier momento.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4102?

La edición 4102 de Melate, Revancha y Revanchita se realiza en el horario habitual de las 21:00 horas (tiempo del centro de México), manteniendo la tradición de los sorteos nocturnos de la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4102?

Los jugadores pueden verificar los resultados completos del sorteo directamente en el portal oficial de la Lotería Nacional. Además, es posible validar los boletos en puntos de venta autorizados o utilizar el verificador en línea, que confirma de forma inmediata si la jugada fue premiada.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo de participación en Melate es de 15 pesos por boleto. Activar la opción Revancha suma 10 pesos adicionales y agregar Revanchita cuesta 5 pesos más. Con una inversión total de 30 pesos, el participante puede entrar a los tres sorteos de manera simultánea, multiplicando sus oportunidades de llevarse un premio millonario.