Hollow Knight: Silksong Ya Está Aquí: Lanzamiento, Plataformas y Opiniones

Hollow Knight: Silksong La segunda entrega de este juego ha causado buenas sensaciones entre los fans de la saga y jugadores en general.

Tras años de espera, Hollow Knight: Silksong finalmente ha sido lanzado, generando enorme expectativa entre los fans del género metroidvania. Desarrollado por el estudio indie Team Cherry, este título promete superar a su predecesor con una experiencia más dinámica, rica en exploración y narrativa.

¿Qué es Hollow Knight: Silksong?

Silksong es la secuela directa de Hollow Knight (2017). En esta entrega, los jugadores controlan a Hornet, quien se embarca en una travesía por el misterioso reino de Pharloom. El juego mantiene el arte 2D dibujado a mano y una banda sonora envolvente, mientras introduce combates más rápidos y mecánicas accesibles para nuevos jugadores, sin perder la profundidad que caracteriza a la saga.

Derrota a tus enemigos.

Asciende a la cima.

Restaura la esperanza de un reino.

Hollow Knight: Silksong ya está disponible.



Juega ahora en #NintendoSwitch2 y #NintendoSwitch: https://t.co/oQir0wZs7t pic.twitter.com/KYZ0JMrvxQ — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) September 4, 2025

Team Cherry: Maestría Indie

El estudio australiano Team Cherry, formado por Ari Gibson, William Pellen y Jack Vine, ha ganado reconocimiento por su enfoque artesanal. Tras siete años de desarrollo, Silksong refleja su compromiso con la calidad y la creatividad, consolidando su lugar como referente en el desarrollo independiente.

Lanzamiento, Plataformas y Precio

Hollow Knight: Silksong fue lanzado este jueves 4 de septiembre de 2025, causando furor en tiendas digitales. Está disponible en:

PC (Steam)

Nintendo Switch y Switch 2

PlayStation 4 y 5

Xbox One y Series X/S

Este título tiene un precio de $19.99 dólares (aproximadamente 375 pesos mexicanos) según lo comunicó el estudio que lo desarrollo, aunque en Steam y tienda Nintendo está en 227.99 pesos en su versión sencilla.

Primeras Opiniones: ¿Vale la Pena?

Las reseñas iniciales destacan su combate ágil, arte cautivador y diseño de niveles desafiante. Aunque algunos mencionan una mayor dificultad, la recepción general es positiva, con predicciones de puntuaciones superiores a 90/100 en Metacritic. Silksong apunta a ser tanto una puerta de entrada para nuevos jugadores como una joya para veteranos del género.

Hollow Knight: Silksong cumple y supera las expectativas. Si buscas una aventura profunda, desafiante y visualmente impactante, este título es imprescindible.