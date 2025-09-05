Resultados Melate, Revancha y Revanchita 5 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 4105

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 5 de septiembre (Crónica Digital)

El sorteo 4105 de Melate, Revancha y Revanchita se realiza este viernes 5 de septiembre de 2025, despertando la emoción de miles de jugadores en todo México que aguardaban conocer los números ganadores.

Con una bolsa millonaria en juego, esta edición vuelve a confirmar por qué Melate es uno de los sorteos más esperados de la Lotería Nacional.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4105?

En esta ocasión, el premio mayor del Melate 4105 alcanzó los 165.5 millones de pesos, una cifra que atrajo tanto a participantes frecuentes como a quienes buscaban tentar a la suerte por primera vez. Este monto, resultado del sistema progresivo del sorteo, se incrementa cada vez que no hay un ganador principal, lo que mantiene el interés y la expectativa en cada nueva edición.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica de Melate es sencilla y accesible. Cada participante selecciona entre seis y diez números dentro del rango del 1 al 56. En el sorteo se extraen seis números principales más una séptima bola adicional, que otorga premios secundarios.

Con un solo boleto también es posible jugar Revancha y Revanchita, sin necesidad de adquirir jugadas extra. Esto significa que la misma combinación de números ofrece tres oportunidades distintas de ganar, aumentando las posibilidades de obtener un premio significativo.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4105

El sorteo 4105 se transmite en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, incluyendo su página web y redes sociales como YouTube y Facebook.

Quienes no siguieron la transmisión en tiempo real pueden consultar los números ganadores en los medios oficiales de la Lotería Nacional. Estos resultados permanecen disponibles en todo momento para que los jugadores verifiquen sus boletos con calma.

¿A qué hora fue el sorteo de Melate 4105?

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4105 se realizó a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, respetando el horario habitual de los sorteos nocturnos de la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4105?

Los jugadores pueden verificar sus resultados en el portal oficial de la Lotería Nacional, en puntos de venta autorizados o utilizando el verificador en línea, una herramienta práctica que permite saber al instante si un boleto resultó premiado.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo de participación es de 15 pesos por boleto en Melate. Para quienes deseen aumentar sus opciones, la Revancha tiene un costo adicional de 10 pesos, mientras que la Revanchita suma 5 pesos más. Con una inversión total de 30 pesos, los participantes tienen la posibilidad de entrar en los tres sorteos de manera simultánea y competir por atractivos premios millonarios.