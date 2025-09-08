Resultados Progol 2297: ganadores de la quiniela de fin de semana

Resultados Progol 2297 Quinela ganadora fin de semana

El concurso Progol 2297 de la Lotería Nacional volvió a poner a prueba la intuición de los aficionados al futbol con una quiniela de fin de semana que incluyó partidos de la fecha FIFA, la Liga MX Femenil y ligas internacionales, con marcadores que movieron las piezas de cada participante.

Como suele ocurrir en cada jornada, algunos resultados fueron previsibles mientras que otros sorprendieron, moviendo las posibilidades de los jugadores que confiaron en sus pronósticos.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada en Progol 2297?

La Lotería Nacional anunció que la bolsa acumulada del concurso alcanzó los 17.5 millones de pesos, cifra que superó con amplitud el mínimo garantizado de 5 millones. Este atractivo premio se generó gracias a que en ediciones previas no hubo ganador absoluto del primer lugar, lo que permitió que el monto creciera.

Resultados de progol 2297

Estos fueron los resultados confirmados de los 14 partidos que integraron la quiniela de fin de semana:

México vs Japón: E

Estados unidos vs Corea del Sur: V

Juárez F vs. Pachuca F: V

Tigres F vs. Monterrey F: L

Sinaloa vs. Irapuato: V

Tampico vs. Tapatío: L

Tepantitlán vs. U. de Guadalajara: E

Irlanda vs. Hungría: E

Grecia vs. Dinamarca: V

Estoril vs. Santa Clara: V

St. louis vs. Dallas: E

Kansas city vs. Austin: V

Deportivo Coruña vs. Sporting Gijón: L

Burgos vs. Las Palmas: E

Resultados Progol Revancha 2297

En la modalidad adicional, estos fueron los marcadores oficiales del Progol revancha 2297:

Pumas F vs. Toluca F: V

Tlaxcala vs. Oaxaca: L

Atlante vs. Correcaminos: L

Turquía vs España: V

Israel 4-5 Utalia: V

Zaragoza vs Valladolid: E

Almería vs Racing de Santander: V

¿Dónde consultar los resultados de la quiniela Progol 2297?

Los jugadores pueden verificar si resultaron ganadores en la página oficial de la Lotería Nacional, en sus redes sociales, con agentes autorizados o en el correo electrónico registrado al participar mediante AlegríaLotería.com.

¿Cómo jugar Progol?

La dinámica del juego consiste en pronosticar los resultados de 14 partidos de futbol nacionales e internacionales, eligiendo entre victoria local (l), empate (e) o triunfo visitante (v). El premio mayor se entrega a quienes acierten todos los marcadores.

El Progol revancha ofrece una segunda oportunidad con siete partidos adicionales, con un costo de $5 pesos, siempre y cuando el jugador participe en el concurso principal.

¿Cuánto cuesta jugar Progol?

Progol: $15 pesos

Progol revancha: $5 pesos

Progol + revancha: $20 pesos

Los premios pueden cobrarse en oficinas de la Lotería Nacional, agencias autorizadas o bancos participantes. El plazo máximo para reclamar el premio es de 60 días naturales posteriores a la celebración del concurso.