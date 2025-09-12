Resultados Melate, Revancha y Revanchita 12 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 4108

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 4 de junio (Crónica Digital)

El sorteo 4108 de Melate, Revancha y Revanchita se realiza este viernes 12 de septiembre de 2025. Con una bolsa millonaria en juego, miles de personas aguardan atentos los números que marcarán la suerte de la jornada.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4108?

En esta edición, el premio mayor alcanzó los 189 millones de pesos, cifra que convirtió al sorteo en uno de los más atractivos de las últimas semanas. La bolsa acumulada responde al sistema progresivo del Melate, que incrementa los montos cada vez que no aparece un ganador del premio principal, elevando la emoción con cada sorteo.

¿Cómo se juega Melate?

El funcionamiento de Melate es directo y accesible: cada participante elige entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis bolas principales y una adicional, conocida como “complementaria”, que permite optar por premios secundarios.

Lo más atractivo es que con un solo boleto es posible participar también en Revancha y Revanchita, sin necesidad de comprar boletos extra. Esto significa que la misma combinación de números ofrece tres oportunidades distintas de ganar, lo que incrementa las posibilidades de obtener un premio relevante.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4108

La Lotería Nacional transmite en vivo el sorteo 4108 a través de sus canales oficiales, incluyendo su página web, YouTube y Facebook.

Quienes no pudieron seguir la transmisión en tiempo real tienen la opción de consultar los números ganadores en cualquier momento en las plataformas oficiales, asegurando que cada jugador pueda verificar sus boletos con calma.

¿A qué hora fue el sorteo de Melate 4108?

El sorteo 4108 de Melate, Revancha y Revanchita inició a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, manteniendo el horario habitual de las ediciones nocturnas de la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4108?

Los resultados oficiales pueden verificarse en la página de la Lotería Nacional, en los expendios autorizados de venta de boletos o mediante el verificador digital disponible en línea, una herramienta práctica que confirma de inmediato si un boleto resultó ganador.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El precio de un boleto de Melate es de 15 pesos. Los jugadores que deseen ampliar sus oportunidades pueden sumar la Revancha por 10 pesos adicionales y la Revanchita con un costo de 5 pesos más. En total, con una inversión de 30 pesos se puede participar en los tres sorteos y aspirar a premios millonarios.