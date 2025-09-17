Valentina Gilabert vuelve a señalar a Marianne Gonzaga por amenazas de muerte

Marianne Gonzaga y la influencer Valentina Gilabert Crédito: Especial

La modelo Valentina Gilabert volvió a encender la atención pública sobre el caso que la puso en el centro del debate en febrero pasado: a través de un video y varias publicaciones en sus redes sociales, la joven denunció que Marianne Gonzaga —la influencer que la apuñaló en febrero— le envía mensajes intimidatorios y amenazas de muerte, y exhibió capturas que, según ella, prueban el hostigamiento. En su mensaje público pidió, con palabras que han circulado en redes, que la agresora, la deje vivir: “Ya me hiciste daño, déjame”.

El episodio revive un caso que conmocionó a México: en febrero Valentina resultó gravemente herida tras un ataque con arma blanca que, según distintas crónicas, le provocó múltiples puñaladas y la llevó a pasar por intervenciones quirúrgicas en mano, tórax y pulmón. De acuerdo con las investigaciones realizadas en aquel entonces, registraron un rango de entre catorce y más de quince heridas. El ataque ocurrió en un departamento del sur de la Ciudad de México y desde entonces la carpeta de investigación y las audiencias han sido seguidas con total detalles por medios y usuarios.

Marianne Gonzaga fue detenida horas después del hecho y quedó vinculada a proceso; la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó más adelante que la joven (menor de edad al momento del hecho) pasó varios meses en internamiento preventivo y que su libertad posterior se dio con condiciones: el primero fue el cumplimiento de medidas impuestas y al pago de la reparación del daño, según los comunicados oficiales.

@valentina.gilabert Hago público que ya no puedes hablar más de “Vanessa”. ♬ original sound - valentina.gilabert

Valentina Gilabert y las amenazas de muerte

La nueva acusación de Valentina, difundida este 17 de septiembre, consiste en la publicación de presuntos mensajes y pantallazos donde la influencer supuestamente refrenda su amenaza con esta frase escalofriante: “dame una semanita y vas a ver como terminas en bolsa” y en que —según la víctima— se han difundido imágenes y detalles que ponen en riesgo su tranquilidad. Valentina también pidió a medios y al público que no visibilicen contenido que, dijo, legitima a quien intentó quitarle la vida y que respete las medidas impuestas por la autoridad para evitar la revictimización.

Por su parte, Marianne Gonzaga ha reaparecido en redes y ha publicado videos donde expone su versión de los hechos, se queja del trato mediático y, en ocasiones, responsabiliza a la víctima por supuestas “provocaciones” previas. Sus contenidos y declaraciones han alimentado la polarización en redes: mientras algunos usuarios respaldan a Valentina y piden actuar a la Fiscalía ante cualquier nueva agresión, otros retoman la defensa o la presunción de derechos de la influencer.

En el plano jurídico la situación es compleja: autoridades han señalado que las medidas impuestas a la imputada pueden ser revocadas si incumple las condiciones, lo que abre la vía para que un retorno al internamiento preventivo o penas adicionales ocurran si se comprueba que hubo nuevas conductas delictivas (por ejemplo, amenazas) o violaciones a las restricciones.

Valentina, que sigue recuperándose de las secuelas físicas y emocionales del ataque, instó a las autoridades y a los medios a actuar con responsabilidad: “Quiero que esta sea la última vez que hablo del tema. Espero que esta persona respete lo que se le impuso y me deje seguir adelante”, declaró en su video.