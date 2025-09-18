Batman Day 2025 en CDMX: actividades y eventos imperdibles este fin de semana

Día de Batman (Andrea Murcia Monsivais)

El tercer sábado de septiembre los fans alrededor del mundo celebran el Día de Batman y la CDMX no es la excepción. El Batman Day 2025 se celebrará en la capital del país este sábado 20 de septiembre con eventos y actividades para recordar al caballero oscuro de los cómics de DC.

El evento más esperado es la proyección de la Batiseñal en la fachada de la Expo Banamex en punto de las 8 de la noche como parte de la cartelera del Liverpool Gaming Fest 2025.

La entrada es gratuita con registro previo en el siguiente link, aún hay cupo ¡no te quedes fuera de vivir este espectáculo!: https://boletia.com/billboards/liverpool-gaming-fest-2025

El IPN se trasladará a las calles de Ciudad Gótica

Para recordar al vigilante nocturno, el Instituto Politécnico Nacional proyectará la saga cinematográfica más aclamada del antihéroe: la trilogía El Caballero de la Noche dirigida por Christopher Nolan.

Este evento se realizará el día viernes 19 de septiembre desde las 12:00 horas en el auditorio ‘Ing. Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, conocido como “El Queso”.

La entrada es gratuita pero el cupo es limitado. El Poli invitó a todos los asistentes a llevar sus prendas y objetos conmemorativos del alter ego de Bruce Wayne ¡no olvides los tuyos!.

¿Por qué se celebra el Día de Batman?

El día de Batman fue instaurado en 2014 por el aniversario número 75 de la primera aparición del personaje creado por Bill Finger y Bob Kane, en el Detective Comics #27.