El cantante puertorriqueño sorprendió a sus fans este domingo al anunciar que será el encargado de presentarse en el medio tiempo del SuperBowl LX

Bad Bunny, de estar en la Feria de Puebla a llegar al Super Bowl

Por Brayan Chaga
Bad Bunny en el SuperBowl LX (Especial)

Este domingo se reveló que el cantante puertorriqueño Bad Bunny sera el encargado del medio tiempo del SuperBowl LX, generando controversia ya que algunos aplauden esta incorporación, en cambio otros criticaron esto, ya que esperaban que algun cantante o banda de otro genero musical se presentara.

Asimismo, esta presentación se da en medio de una gira mundial Debí Tirar más Fotos World Tour, donde había anunciado que debido a las políticas antimigrantes de Donald Trump, no se presentaría en Estados Unidos, no obstante la noche de este domingo subio una publicación a X donde indicaba que había platicado con su equipo y solamente daría una presentación en EU, luego confirmandose que sería en el SuperBowl.

Primeras presentaciones

Pero no todo fue exito, ya que el puertorriqueño comenzó presetandose en distintos lugares hasta encontrar la fama, llego a dar concierto en la Feria de Puebla, y en recintos en distintas parte de latinoamérica que no contaban con una capacidad tan grande a comparación del Estadio GNP, donde ofrecerá ocho conciertos que se fueron a sould out.

