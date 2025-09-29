Bad Bunny, de estar en la Feria de Puebla a llegar al Super Bowl

Este domingo se reveló que el cantante puertorriqueño Bad Bunny sera el encargado del medio tiempo del SuperBowl LX, generando controversia ya que algunos aplauden esta incorporación, en cambio otros criticaron esto, ya que esperaban que algun cantante o banda de otro genero musical se presentara.
Asimismo, esta presentación se da en medio de una gira mundial Debí Tirar más Fotos World Tour, donde había anunciado que debido a las políticas antimigrantes de Donald Trump, no se presentaría en Estados Unidos, no obstante la noche de este domingo subio una publicación a X donde indicaba que había platicado con su equipo y solamente daría una presentación en EU, luego confirmandose que sería en el SuperBowl.
estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos.— Benito Antonio (@sanbenito) September 29, 2025
Primeras presentaciones
Pero no todo fue exito, ya que el puertorriqueño comenzó presetandose en distintos lugares hasta encontrar la fama, llego a dar concierto en la Feria de Puebla, y en recintos en distintas parte de latinoamérica que no contaban con una capacidad tan grande a comparación del Estadio GNP, donde ofrecerá ocho conciertos que se fueron a sould out.