¿Qué hacer el primer fin de semana de octubre en CDMX? Actividades para divertirte

Actividades para realizar el primer fin de semana de octubre

La llegada de octubre nos introduce a la espera de las festividades del fin de año como Día de Muertos, Halloween, Navidad y Año Nuevo, además, el otoño se ha vuelto la estación del año más popular por los artísticos atardeceres que ofrece.

Por eso, no pierdas la oportunidad de salir a disfrutar el primer fin de semana del mes, aquí te dejamos algunas opciones para disfrutar:

Conciertos

Alejandro Fernández se estará presentando en el estadio GNP Seguros el 4 de octubre con su concierto “De Rey a Rey”, en punto de las 9 de la noche. Este plan es perfecto para calentar la garganta y tomar unos tequilas.

se estará presentando en el estadio GNP Seguros el 4 de octubre con su concierto “De Rey a Rey”, en punto de las 9 de la noche. Este plan es perfecto para calentar la garganta y tomar unos tequilas. El Auditorio Nacional recibirá el sábado a Daniel Boaventura y el domingo a la Sonora Dinamita de Lucho Argaín con su concierto Cumbia sin Fronteras, una experiencia hecha para quienes disfrutan dominar la pista de baile.

con su concierto Cumbia sin Fronteras, una experiencia hecha para quienes disfrutan dominar la pista de baile. Los Caligaris encenderán la Arena CDMX el viernes 3 y sábado 4 de octubre, este evento promete acabar con cualquier tipo de aburrimiento.

encenderán la Arena CDMX el viernes 3 y sábado 4 de octubre, este evento promete acabar con cualquier tipo de aburrimiento. Este viernes Feid tiene preparado su evento gratuito Coffe Party, en Plaza “La México”, donde sus fans podrán acceder solo con un registro previo.

Ferias y festivales

Sábado y domingo el Centro Cultural del Bosque será el escenario del Festival Internacional de la Risa 2025 , un performance de obras cómicas y presentaciones de stand-up.

, un performance de obras cómicas y presentaciones de stand-up. Todo el fin de semana estará disponible en el World Trade Center la Feria Internacional de Artesanías , ideal para quienes busquen una experiencia artística y cultural.

, ideal para quienes busquen una experiencia artística y cultural. Los lomitos también merecen salir el fin de semana, por eso puedes llevar a tu perrhijo al Can Fest en México s/n, Hipódromo, Cuauhtémoc el sábado o domingo, donde habrá actividades dedicadas a su diversión.

en México s/n, Hipódromo, Cuauhtémoc el sábado o domingo, donde habrá actividades dedicadas a su diversión. Para quienes buscan experiencias llenas de adrenalina, Six Flags ya inauguró su clásico Festival del Terror, con experiencias inmersivas para sacarle sustos a cualquiera.

ya inauguró su clásico Festival del Terror, con experiencias inmersivas para sacarle sustos a cualquiera. Para sentir las vibras de Halloween, en Av. Constituyentes, 500 continúa Labyrinth: la exposición inmersiva de Tim Burton, donde podrás encontrarte con escenarios y personajes de tus películas favoritas del director.

Museos