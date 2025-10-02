¿Qué hacer el primer fin de semana de octubre en CDMX? Actividades para divertirte

La llegada de octubre nos introduce a la espera de las festividades del fin de año como Día de Muertos, Halloween, Navidad y Año Nuevo, además, el otoño se ha vuelto la estación del año más popular por los artísticos atardeceres que ofrece.
Por eso, no pierdas la oportunidad de salir a disfrutar el primer fin de semana del mes, aquí te dejamos algunas opciones para disfrutar:
Conciertos
- Alejandro Fernández se estará presentando en el estadio GNP Seguros el 4 de octubre con su concierto “De Rey a Rey”, en punto de las 9 de la noche. Este plan es perfecto para calentar la garganta y tomar unos tequilas.
- El Auditorio Nacional recibirá el sábado a Daniel Boaventura y el domingo a la Sonora Dinamita de Lucho Argaín con su concierto Cumbia sin Fronteras, una experiencia hecha para quienes disfrutan dominar la pista de baile.
- Los Caligaris encenderán la Arena CDMX el viernes 3 y sábado 4 de octubre, este evento promete acabar con cualquier tipo de aburrimiento.
- Este viernes Feid tiene preparado su evento gratuito Coffe Party, en Plaza “La México”, donde sus fans podrán acceder solo con un registro previo.
Ferias y festivales
- Sábado y domingo el Centro Cultural del Bosque será el escenario del Festival Internacional de la Risa 2025, un performance de obras cómicas y presentaciones de stand-up.
- Todo el fin de semana estará disponible en el World Trade Center la Feria Internacional de Artesanías, ideal para quienes busquen una experiencia artística y cultural.
- Los lomitos también merecen salir el fin de semana, por eso puedes llevar a tu perrhijo al Can Fest en México s/n, Hipódromo, Cuauhtémoc el sábado o domingo, donde habrá actividades dedicadas a su diversión.
- Para quienes buscan experiencias llenas de adrenalina, Six Flags ya inauguró su clásico Festival del Terror, con experiencias inmersivas para sacarle sustos a cualquiera.
- Para sentir las vibras de Halloween, en Av. Constituyentes, 500 continúa Labyrinth: la exposición inmersiva de Tim Burton, donde podrás encontrarte con escenarios y personajes de tus películas favoritas del director.
Museos
- En sintonía con la spooky season, el Munal está presentando la Exposición de nigromancia y esoterismo, que tiene excelentes comentarios de los fanáticos de estos temas.
- El Franz Mayer estará presentando La obra de Pierre et Gilles hasta el próximo 22 de febrero del 2026, no te pierdas la oportunidad de conocer el acervo de este artista.
- Y si ya estás ahí, date una vuelta a las salas donde se presenta Japón: del mito al manga, y diviértete en el mundo de los trazos japoneses.
- En esta época no puedes perderte la oportunidad de asistir a una de las actividades más tradicionales que celebran nuestras festividades en la Ruta del Cempasúchil: Día de Muertos en Xochimilco 2025.