¿Volverá Crepúsculo a México? Todo lo que se sabe del reestreno de la saga

Crepúsculo: la saga

La pregunta es ¿Team Edward? o ¿Team Jacob?

Seguramente en 2008 la respuesta era clara y apasionada, pero han transcurrido 17 años desde el estreno cinematográfico de la saga de Crepúsculo y la respuesta pudo cambiar. Bueno, para descubrirlo puedes acudir este mes de octubre al reestreno en cines de la saga que enamoró a millones de adolescentes.

Para celebrar el aniversario de los 20 años de los libros escritos por Stephenie Meyer sobre el triángulo amoroso entre una chica de Arizona, un vampiro de más de 100 años y un temperamental hombre lobo, la productora Lionsgate anunció el regreso de las 5 películas de la saga de Crepúsculo a las salas de cine.

¿Dónde se podrá ver el reestreno de la saga de Crepúsculo?

Aunque aún se desconocen muchos detalles sobre las fechas, costo y salas donde se podrá disfrutar de esta historia como si fuera la primera vez, lo que sí sabemos es que Cinemex será la cadena encargada de proyectarla en México.

Cinemex ha prometido a los seguidores de la saga que pronto revelará más detalles sobre las proyecciones como precios, si habrá mercancía especial y si las cintas tendrán contenido extra.

Se espera que las 5 cintas sean proyectadas y en orden cronológico para no perder la pasión del romance:

Crepúsculo (2008)

Luna Nueva (2009)

Eclipse (2010)

Amanecer parte 1 (2011)

Amanecer parte 2 (2012)

Mientras tanto puedes ya tienes un plan más para disfrutar este otoño, o si no resistes las ganas de verla relación tóxica entre Eduard y Bella, puedes disfrutarla en plataformas de streaming como Prime Video, Netflix, YouTube o Google TV.