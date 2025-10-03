Registro Beca Rita Cetina: fecha límite para inscribirte y recibir apoyo de 1,900 pesos

Beca Rita Cetina

El periodo para el registro de la Beca Rita Cetina dirigido a estudiantes de secundaria, extendió su plazo de registro hasta el 5 de octubre.

Los estudiantes de nuevo ingreso, al igual que alumnos de 2° y 3° grado que no se hayan registrado con anterioridad, pueden hacerlo en la siguiente página:

https://www.becaritacetina.gob.mx/

Para poder realizar el proceso, es necesario que la madre, padre o tutor tengan una cuenta en Llave Mx y registren al menor o menores como beneficiarios.

Para ellos es necesario tener a la mano los siguientes documentos:

De la madre, padre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses)

Del estudiante(s) a registrar

CURP

Clave de Centro de Estudio

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante de secundaria que la integre, con el fin de impulsar la educación básica.

Una vez finalizado y realizado correctamente el registro, solo es cuestión de esperar el aviso donde se convoque a los tutores para hacer la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Es importante recalcar que, en el caso de aquellos estudiantes que en años anteriores ya contaron con este apoyo económico, no es necesario repetir el proceso de registro.