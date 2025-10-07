Estas canciones top de tu adolescencia ya suenan en “El Fonógrafo”

Canciones de tu adolescencia que ya suenan en El Fonógrafo

La gran mayoría de los millennials guardamos el tono perfecto de uno de los jingle más icónicos de nuestra infancia: “El fonógrafo: música ligada a tus recuerdos”. Ya sea en el radio de la sala o hasta en un taxi, todos recordamos Ela estación de radio favorita de tus abuelos con un cariño especial.

Pero, ¿qué pensarías si te digo que esa estación que decías que era “para viejitos” ya está poniendo la música que te gusta? Pues tal como lo lees, la estación 690 AM característica de El Fonógrafo, y su nueva difusión por internet, ya cuenta con los éxitos que muchos de nosotros disfrutamos en la adolescencia y que, incluso, marcaron época.

¿Qué música toca El Fonógrafo?

De Pedro Infante, a los Bukis, pasando por Los Rebeldes del Rock, Teen Tops, Serrat y ¿Chayanne?, ¿Belanova? y ¡¿RBD?! Por acá te presentamos una lista de algunas de las canciones que han sido reproducidas las últimas 24 horas en la estación y que seguramente disfrutabas o reconocías cuando aún no te dolía la rodilla:

Natalia Lafourcade - Hasta la Raíz

Belanova - Rosa Pastel

Chayanne - Torero

HA-HAS - Amor a Medias

Café Tacvba - Eres

RBD - Solo Quédate en Silencio

Tranzas - Morí

OV7 - Mirame a los Ojos

Playa Limbo - El Tiempo de Ti

Camila - Mientes

Julieta Venegas - Eres para Mi

Miguel Bosé y Ximena Sariñana - Aire Soy

Sin duda alguna, ahora no suena tan mal la idea de sintonizar la estación para hacer labores domésticas o aligerar el peso del tráfico, ¿cierto? La estación de radio suele contemplar dentro de su listado canciones exitosas en México con más de 20 años de historia, por lo que muchos otros hits que te gustan podrían aparecer de forma inesperada.

Como parte de su esencia, El Fonógrafo aún integra melodías de la época de nuestros abuelitos con el objetivo de unificar audiencias de todas las edades y complacer el gusto de sus radioescuchas, desde los más antiguos hasta los más nuevos.