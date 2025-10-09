Profeco ya lo confirmó: estos son los mejores jabones antipercudido en polvo

El mejor jabón antipercudido de acuerdo con Profeco

Todos queremos un detergente que limpie bien, rinda lo que dice y no dañe nuestras prendas favoritas. Pero, sorpresa: en el más reciente estudio de la Profeco, se ha revelado el ranking de jabones en polvo antipercudido del mercado.

El análisis de este producto, considerando parte de la canasta básica, fue realizado en el laboratorio de la Procuraduría con el objetivo de verificar su desempeño y cumplimientos normativos.

Los productos analizados contaron con un periodo del estudio del 8 de mayo al 13 de agosto de 2025, donde se comprobó su nivel de calidad siendo sometidos a diferentes pruebas, las cuales garantizaran su efecto antideposición o percudido.

En este caso, se evaluó la capacidad del detergente para evitar que la suciedad que se ha desprendido de la ropa durante el lavado se vuelva a adherir a ella.

En concreto, se lavaron telas blancas, hechas 100% de algodón, en agua sucia, en la cual habían hollín y grasa vegetal. También se evaluó el resultado después de 15 ciclos de lavado para verificar el poder de cada detergente y evitar que la tela se percuda.

El detergente recomendado para tus necesidades dependerá de los resultados que obtuvo:

Jabón antipercudido: estos recomienda la PROFECO

¿Qué dice el análisis de jabón en polvo de la PROFECO?

El estudio también señala factores como:

Eficiencia de lavado

Contenido real

Rendimiento

Nivel de espuma

Veracidad de la información en el empaque.

