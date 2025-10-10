Resultados Lotería Nacional 10 de octubre 2025: ganadores del Sorteo Superior 2860

Sorteo Superior de la Lotería Nacional Este viernes 10 de octubre se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Superior 2860 de la Lotería Nacional se lleva a cabo este viernes 10 de octubre de 2025, en una noche llena de expectativa por conocer los números ganadores.

Esta edición especial rindió homenaje al 70 aniversario del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, una conmemoración que dotó al sorteo de un carácter simbólico y de celebración.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2860?

En esta emisión, el premio mayor del Sorteo Superior 2860 alcanzó los 17 millones de pesos, distribuidos en dos series. Quienes tuvieron la fortuna de adquirir ambas series del número ganador recibieron el monto completo, mientras que los poseedores de una sola serie se llevaron la mitad del premio total.

Cada cachito tuvo un costo de 40 pesos, lo que ofreció la posibilidad de obtener hasta 425 mil pesos. Una serie completa se vendió en 800 pesos, mientras que las dos series alcanzaron un valor de 1,600 pesos, consolidando una oportunidad accesible para cambiar el rumbo de la suerte.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La ceremonia se realiza en el tradicional Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, donde los Niños Gritones anunciarán los números ganadores.El evento es transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

Además, la grabación queda disponible en línea para que los interesados puedan consultar los resultados completos y verificar sus boletos.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2860 de la Lotería Nacional?

Como dicta la tradición, el Sorteo Superior se celebra cada viernes a las 20:00 horas.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2860 de la Lotería Nacional?

Los números ganadores del Sorteo Superior 2860 estarán disponibles en el portal oficial de la Lotería Nacional, que cuenta con una herramienta digital para verificar boletos de manera rápida y segura.

También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se garantiza transparencia y confiabilidad en cada publicación de resultados. Esta accesibilidad permite que cada participante confirme su suerte con total certeza, fortaleciendo la confianza en una de las instituciones más emblemáticas del país.